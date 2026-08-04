Решение «СберТеха» Platform V SynGX получило сертификат ФСТЭК

Российский разработчик ПО «СберТех» получил сертификат ФСТЭК России на свое решение Platform V SynGX — производительный веб- и обратный прокси-сервер для нагруженных сайтов и сервисов. Продукт прошел сертификацию по четвертому уровню доверия. Это означает, что он соответствует требованиям регулятора и может применяться в государственном секторе и организациях с высокими стандартами в области защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Сертификация ФСТЭК свидетельствует о высоком уровне защищенности продукта, что делает его надежным компонентом технологической инфраструктуры компаний. В частности, сертификат подтверждает, что Platform V SynGX может применяться для защиты информации ограниченного доступа в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных, критической информационной инфраструктуре и автоматизированных системах управления технологическим процессом до первого класса защиты.

Организации могут комбинировать решение «СберТеха» с другим сертифицированным ПО, чтобы обеспечить высокую надежность и устойчивость своей ИТ-инфраструктуры. Например, связка Platform V SynGX и таких продуктов вендора, как инструмент для управления кластерами Kubernetes Platform V DropApp и операционная система Platform V SberLinux OS Server, которые также имеют сертификат ФСТЭК, позволит компаниям сформировать безопасный интеграционный ландшафт с надежно защищенными данными.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «На Nginx сегодня развернута примерно треть всех сайтов в интернете, что делает его стандартом эффективной обработки большого количества одновременных соединений. Созданный на его базе Platform V SynGX внедрен более чем на 25 тыс. серверов в «Сбере», а также используется в работе сайта и целого ряда высоконагруженных сервисов банка. Сертификация во ФСТЭК — это дополнительное подтверждение надежности и актуальности нашего решения. Пользователи продукта — как бизнес-версии, так и публичной, которая доступна разработчикам на платформе GitVerse — могут уверенно использовать его в контуре с повышенными требованиями к информационной безопасности».

Решение Platform V SynGX основано на популярном открытом ПО Nginx и предлагает расширенную функциональность: дополнительные метрики мониторинга состояния серверов, активные проверки доступности, интеграцию с хранилищем секретов, эффективные механизмы балансировки нагрузки и возможность настройки собственной логики обработки запросов. Это обеспечивает быстрое обнаружение неисправностей, снижение вероятности сбоев, ускорение обработки клиентских запросов и значительное повышение общей стабильности и безопасности веб-ресурсов. Благодаря этому решение «СберТеха» облегчает техническое сопровождение сервисов, снижает эксплуатационные издержки и гарантирует пользователям комфортный и бесперебойный доступ к цифровым услугам.