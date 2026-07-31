Четверть соискателей готовы доверить чат-ботам поиск подходящих вакансий — исследование HRMost

Эксперты «Авито Работы» и сервиса автоматизации подбора HRMost опросили 2 тыс. россиян от 18 до 65 лет, чтобы выяснить, какие этапы трудоустройства соискатели готовы делегировать цифровым ассистентам. Наиболее открыты к общению с чат-ботами кандидаты на начальных этапах поиска работы: четверть опрошенных (25%) готовы поручить цифровому помощнику поиск и фильтрацию вакансий, еще 23% — автоматический отклик и подтверждение получения резюме. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее охотно используют такие инструменты соискатели в возрасте от 18 до 24 лет: 33% из них делегируют чат-ботам поиск и фильтрацию вакансий (против 25% в среднем по выборке), а 31% — автоматический отклик. Ключевым преимуществом для молодых специалистов (18-24) становится доступность чат-ботов 24/7 — этот фактор отметили 49% молодых респондентов (против 33% в среднем по всей выборке).

Высокий уровень доверия к цифровым помощникам и среди соискателей 35–44 лет: в этой возрастной категории зафиксирована максимальная доля тех, кто готов общаться с чат-ботом на всех этапах поиска работы, — 16% против 13% в среднем. Эти специалисты (35-44) чаще других выделяют среди достоинств чат-ботов быстрые ответы (26%) и возможность проходить этапы в своем темпе (24%), воспринимая автоматизацию как способ ускорить переход к содержательному диалогу с работодателем.

Соискатели старшего возраста демонстрируют более сдержанное отношение к цифровым инструментам для поиска работы: в группе 55–64 лет только 16% готовы взаимодействовать с чат-ботами на этапе поиска и фильтрации вакансий. При этом 19% респондентов этой возрастной группы назвали отсутствие страха совершить ошибку главным преимуществом общения с ботом — это наивысший показатель среди всех возрастов.

Исследование зафиксировало устойчивую закономерность среди всех групп соискателей: кандидаты охотно делегируют чат-ботам рутинные этапы — поиск вакансий, отклики, первичный скрининг, но, чем ближе к финальному решению, тем им важнее участие живого специалиста. Так, технический скрининг и первичное интервью доверяют боту 16% респондентов, обсуждение условий — 15%, планирование собеседований — 14%, а сбор документов перед выходом на работу — 10%. Весь путь поиска работы с помощью цифрового помощника готовы пройти 13% россиян. Соискатели готовы использовать чат-боты, ускоряют путь к офферу, но окончательное решение предпочитают оставить за специалистом. При этом сценарий, в котором чат-бот брал бы на себя до 80% рутинных задач, а финальное решение оставалось бы за человеком, респонденты воспринимают гораздо позитивнее. В этом случае чаще всего россияне готовы делегировать цифровому ассистенту первичный сбор и проверку документов — 32%, а также логистику собеседований, включая согласование времени и напоминания, — 28%. Ещё 26% доверили бы боту первичное тестирование профессиональных навыков, 25% — технический скрининг и ответы на часто задаваемые вопросы, 17% — оформление документов и онбординг, а 13% — проведение собеседований.

Несмотря на активное развитие мультимодальных интерфейсов, наиболее привычным способом общения с чат-ботами остаётся текст. Его предпочитают 44% респондентов — почти вдвое больше, чем любой другой формат. Ещё 21% выбирают смешанное взаимодействие, объединяющее текст, интерактивные элементы и другие каналы, 19% — опросы и тесты, а 16% — голосовое управление.

«Соискатели готовы взаимодействовать с чат-ботами на этапе поиска работы и воспринимают их прежде всего как цифровой инструмент, который помогает сделать процесс быстрее и удобнее. Исследование показывает, что рынок постепенно привыкает к автоматизированным сценариям найма: уже сегодня полностью доверить процесс отбора чат-боту готовы 13% соискателей. Для сравнения, по данным нашего исследования, проведенного в июне, этот показатель составлял 9%. Рост говорит о том, что доверие к цифровым инструментам постепенно увеличивается. При этом кандидаты ожидают, что автоматизация будет избавлять их от рутины и ускорять процесс, а окончательные решения по-прежнему останутся за человеком», — сказал Константин Куница, директор сервиса для автоматизации найма HRMost.