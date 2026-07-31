Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Четверть соискателей готовы доверить чат-ботам поиск подходящих вакансий — исследование HRMost

Эксперты «Авито Работы» и сервиса автоматизации подбора HRMost опросили 2 тыс. россиян от 18 до 65 лет, чтобы выяснить, какие этапы трудоустройства соискатели готовы делегировать цифровым ассистентам. Наиболее открыты к общению с чат-ботами кандидаты на начальных этапах поиска работы: четверть опрошенных (25%) готовы поручить цифровому помощнику поиск и фильтрацию вакансий, еще 23% — автоматический отклик и подтверждение получения резюме. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее охотно используют такие инструменты соискатели в возрасте от 18 до 24 лет: 33% из них делегируют чат-ботам поиск и фильтрацию вакансий (против 25% в среднем по выборке), а 31% — автоматический отклик. Ключевым преимуществом для молодых специалистов (18-24) становится доступность чат-ботов 24/7 — этот фактор отметили 49% молодых респондентов (против 33% в среднем по всей выборке).

Высокий уровень доверия к цифровым помощникам и среди соискателей 35–44 лет: в этой возрастной категории зафиксирована максимальная доля тех, кто готов общаться с чат-ботом на всех этапах поиска работы, — 16% против 13% в среднем. Эти специалисты (35-44) чаще других выделяют среди достоинств чат-ботов быстрые ответы (26%) и возможность проходить этапы в своем темпе (24%), воспринимая автоматизацию как способ ускорить переход к содержательному диалогу с работодателем.

Соискатели старшего возраста демонстрируют более сдержанное отношение к цифровым инструментам для поиска работы: в группе 55–64 лет только 16% готовы взаимодействовать с чат-ботами на этапе поиска и фильтрации вакансий. При этом 19% респондентов этой возрастной группы назвали отсутствие страха совершить ошибку главным преимуществом общения с ботом — это наивысший показатель среди всех возрастов.

Исследование зафиксировало устойчивую закономерность среди всех групп соискателей: кандидаты охотно делегируют чат-ботам рутинные этапы — поиск вакансий, отклики, первичный скрининг, но, чем ближе к финальному решению, тем им важнее участие живого специалиста. Так, технический скрининг и первичное интервью доверяют боту 16% респондентов, обсуждение условий — 15%, планирование собеседований — 14%, а сбор документов перед выходом на работу — 10%. Весь путь поиска работы с помощью цифрового помощника готовы пройти 13% россиян. Соискатели готовы использовать чат-боты, ускоряют путь к офферу, но окончательное решение предпочитают оставить за специалистом. При этом сценарий, в котором чат-бот брал бы на себя до 80% рутинных задач, а финальное решение оставалось бы за человеком, респонденты воспринимают гораздо позитивнее. В этом случае чаще всего россияне готовы делегировать цифровому ассистенту первичный сбор и проверку документов — 32%, а также логистику собеседований, включая согласование времени и напоминания, — 28%. Ещё 26% доверили бы боту первичное тестирование профессиональных навыков, 25% — технический скрининг и ответы на часто задаваемые вопросы, 17% — оформление документов и онбординг, а 13% — проведение собеседований.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

Несмотря на активное развитие мультимодальных интерфейсов, наиболее привычным способом общения с чат-ботами остаётся текст. Его предпочитают 44% респондентов — почти вдвое больше, чем любой другой формат. Ещё 21% выбирают смешанное взаимодействие, объединяющее текст, интерактивные элементы и другие каналы, 19% — опросы и тесты, а 16% — голосовое управление.

«Соискатели готовы взаимодействовать с чат-ботами на этапе поиска работы и воспринимают их прежде всего как цифровой инструмент, который помогает сделать процесс быстрее и удобнее. Исследование показывает, что рынок постепенно привыкает к автоматизированным сценариям найма: уже сегодня полностью доверить процесс отбора чат-боту готовы 13% соискателей. Для сравнения, по данным нашего исследования, проведенного в июне, этот показатель составлял 9%. Рост говорит о том, что доверие к цифровым инструментам постепенно увеличивается. При этом кандидаты ожидают, что автоматизация будет избавлять их от рутины и ускорять процесс, а окончательные решения по-прежнему останутся за человеком», — сказал Константин Куница, директор сервиса для автоматизации найма HRMost.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Россиянин получил в Wildberries бутылку воды за 100 рублей вместо видеокарты за 90 тысяч. Wildberries говорит, что это фейк

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Основатель Telegram и «Вконтакте» официально объявлен экстремистом и террористом

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще