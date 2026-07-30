Стадионы берут числом: сегмент концертов растет за счет «семейных заказов» и масштабных шоу – всего за второй квартал «Яндекс Афиша» продала 5,7 млн билетов

Продажи билетов через сайт и приложение «Яндекс Афиши», а также другие сервисы «Яндекса» выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и превысили 10,4 млрд руб., продажи на сайтах и ресурсах партнеров за это же время увеличились на 20% до 2,8 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Впервые за несколько лет рост продаж обеспечен прежде всего увеличением числа проданных билетов, а не ростом среднего чека. Если число проданных билетов по сравнению со II кварталом 2025 г. выросло на 18% до 5,7 млн, то средний чек на заказ – только на 9% до 4,29 тыс. руб. Это сильно отличается от прошлогодней динамики, когда средний чек во II квартале 2025 г. вырос относительно 2024 г. на 35% и даже от динамики в начале 2026 г., когда чек увеличился на 17%. По отдельным категориям развлечений за этот же период, например, выставкам впервые за несколько лет стоимость билетов не изменилась.

Самыми быстрорастущими сегментами рынка во втором квартале стали цирк (+42%), спорт (+44%) и кино (+48%). Категория цирка росла как за счет количества заказов, так и по размеру среднего чека. Показатели спорта увеличивались за счет повышенного спроса на матчи в концовке футбольного сезона с развязкой в РПЛ и финалом Кубка России, а также на главные матчи плей-офф КХЛ. Кроме того, впервые в топ самых популярных событий квартала попал спортивный ивент – Суперфинал Фонбет Кубка России «Спартак»-«Краснодар», проходивший в «Лужниках». Благодаря громким весенним премьерам в кино общая касса проката в России по итогам II квартала оказалась выше, чем за аналогичный период 2025 г., – «Яндекс Афиша» продавала билеты в кинотеатры через свою витрину и «Кинопоиск».

Больше половины продаж во II квартале «Яндекс Афиши» приходится на концерты, тут рост составил 30%. Основным драйвером такого роста стали стадионы. Весь топ популярных концертов, в который входят шоу Ваня Дмитриенко, Баста, Леонид Агутин, Руки Вверх!, Ленинград и группа «Кино» состоит из стадионных выступлений, проходивших на большой спортивной арене «Лужники», «Газпром-Арене» или «Лукойл-Арене». При этом средний чек в сегменте концертов впервые с 2024 г. снизился – с 6,32 тыс. руб. в I квартале 2026 г. до 6,28 тыс. руб. во втором.

Росту масштабных событий способствует и то, что жители России все чаще выбирают события, на которые можно пойти с семьей и/или друзьями. Доля совместно-семейных заказов (два или более билета оформлены в одном бронировании) теперь составляет около 60% от всех бронирований.

Данил Гребенев, руководитель «Яндекс Афиши»: «В I полугодии «Яндекс Афиша» прежде всего сфокусировалась на развитии продукта и каналов дистрибуции. Сегодня люди покупают билеты и напрямую с нашей витрины, и импульсивно, например, на «Кинопоиске», на странице исполнителя в «Яндекс Музыке» или в приложении «Яндекс Go». Вкупе такой экосистемный подход обеспечивает высокие продажи и заполняемость самых разных площадок. За два года число мероприятий, билеты на которые можно купить на «Яндекс Афише», выросло почти на 40%, поэтому мы обновляем наш продукт так, чтобы партнерские площадки и организаторы получали наибольший охват, а зрители могли быстрее найти интересное им событие, пройдя весь путь от выбора до посещения площадки».

В целом по итогам I полугодия «Яндекс Афиша» продала через сайт и приложение, а также другие сервисы «Яндекса» 14,7 млн билетов — это на 14% больше, чем за первую половину 2025 г. Прямые продажи «Яндекс Афиши» на собственном сервисе и других площадках «Яндекса» достигли 25,5 млрд руб., что на 27% больше, чем за первую половину 2025 г. Продажи на сервисах партнеров за это же время выросли на 18% до 6,6 млрд руб.