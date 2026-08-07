ИИ создал вирусы, которых нет в природе

Ученые обучили искусственный интеллект на библиотеках ДНК, а затем попросили ИИ создать рецепты для вирусных геномов. Шестнадцать синтетических фагов — небольших вирусов, которые заражают бактерии, оказались жизнеспособными, что привело к появлению новых вирусов. Команда-ученых поставила ИИ ей конкретную задачу: спроектировать геном бактериофага, способного заражать кишечную палочку. ИИ сгенерировал тысячи вариантов — около 300 из них синтезировали химически и проверили в лаборатории, а поскольку это бактериофаг, поражающий только кишечную палочку, они знали, что вирусы, подобные ему, будут безопасны.

Разработка вирусов

Искусственный интеллект (ИИ) создал 16 жизнеспособных вирусов, которых нет в природе, пишет The New York Times. Это первый в истории случай, когда ИИ создал реальные вирусы.

Летом 2026 г. ученые Стэнфордского университета* (внесен в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России) и Института Арк опубликовали в журнале Science исследование, в котором впервые описано создание живых вирусов с нуля с помощью ИИ. Все 16 полученных вирусов относятся к бактериофагам: они заражают бактерии и не способны инфицировать человека.

В экспериментах исследователи применили геномную языковую модель Evo 1 и Evo 2, обученную на дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК)-последовательностях тысяч различных организмов.

Magnific - Magnific Ученые с помощью ИИ создали вирусы, которых нет в природе, и доказали их эффективность против кишечной палочки

Evo — это геномная языковая модель, разработанная учеными из Института Арк и Стэнфордского университета*. ИИ-модель обучена на огромных массивах ДНК-последовательностей тысяч различных организмов. Благодаря этому она: понимает эволюционные закономерности и ограничения природных геномов; может генерировать новые, ранее не существовавшие в природе ДНК-последовательности; способна проектировать функциональные геномы.

ИИ-модель усвоила «эволюционные ограничения» природных геномов и научилась генерировать собственные. Команда под руководством Брайана Хи (Brian Hee) из Стэнфорда поставила ей конкретную задачу — спроектировать геном бактериофага, способного поражать кишечную палочку (E. coli). ИИ предложил тысячи вариантов; примерно 300 из них химически синтезировали и проверили в лаборатории.

Положительные результаты

Жизнеспособными оказались 16 из 300. Смесь синтетических вирусов уничтожала E. coli эффективнее природных аналогов, а некоторые созданные ИИ варианты размножались до 65 раз быстрее исходного шаблона. Один из синтетических вирусов оказался «эволюционно далеким» от всего, что существует в природе: по оценке авторов, до подобной конфигурации естественная эволюция добиралась бы миллионы лет.

Международное признание

Одновременно с публикацией появился комментарий специалистов по биобезопасности.

Доктор Мориц Ханке (Moritz Hanke) из Центра безопасности здоровья Университета Джонса Хопкинса предупредил о риске двойного применения: «Можно попросить геномную языковую модель создать геном гриппа, модифицированный так, чтобы он был более заразным или более летальным». Авторы исследования исключили геномы человеческих патогенов из обучающих данных, однако признают, что это не обеспечивает полной защиты от злоупотреблений.

Ученые видят в ИИ медицинские перспективы: разработанные ИИ бактериофаги могут стать альтернативой антибиотикам в борьбе с устойчивыми к ним бактериями. Профессор Том Эллис (Tom Ellis) из Имперского колледжа Лондона назвал результаты впечатляющими и отметил, что геном фага — наименьший и простейший для проектирования.

Исследовательница Фатима Вафаи (Fatima Wafai) из Университета Нового Южного Уэльса сформулировала суть открытия иначе: главное не конкретный вирус, а то, что ИИ теперь вообще способен на такое.

Проектирование генома

В марте 2026 г. специалисты Института Арк в Калифорнии использовали языковую модель Evo 2, обученную на триллионах «букв» ДНК из разных живых организмов, чтобы сгенерировать геномные последовательности, вдохновленные геномом бактерии Mycoplasma genitalium (вид паразитических бактерий, живущих в половых и дыхательных системах приматов), митохондриями человека и хромосомой дрожжей.

Впрочем, от написания генома до полноценного работающего организма лежит огромная дистанция. Компьютерный анализ показал, что примерно 70% генов в созданном по мотивам M. genitalium геноме выглядят реалистично, однако этого совершенно недостаточно.

«Нельзя спроектировать жизнь всего на 70%, — отмечает синтетический биолог из Вагенингенского университета Нико Клаассенс (Nico Klaassens). — На компьютере можно написать все что угодно, но работать это не будет».

По мнению Клаассенса, если хотя бы один ключевой ген отсутствует или смоделирован неверно, клетка просто не сможет функционировать. Кроме того, важен не только набор генов, но и их взаимное расположение — а в этом отношении, как показали недавние исследования, ИИ-геномы организованы иначе, чем природные. Серьезным препятствием остается и проверка, ведь чтобы убедиться, работает ли спроектированный геном, его необходимо физически синтезировать, собрать в правильном порядке и поместить в клетку, добавляет эксперт.

* Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет им. Леланда Стэнфорда-младшего», «Стэнфордский университет»), США входит в реестр иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации