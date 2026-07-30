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Аналитика «Телфин»: на 52% вырос спрос на сервисы анализа речи в первом полугодии 2026 года

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подвел итоги первого полугодия 2026 г. и зафиксировал значительный рост числа подключений решений для анализа и обработки речи. Спрос на сервисы среди клиентов компании увеличился более чем в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

По данным провайдера, в первом полугодии 2026 г. речевая аналитика показала высокую динамику роста (+52%), что подтверждает переход бизнеса от простой передачи голоса к глубокому анализу данных. Компании подключают сервис и используют его в работе для интеллектуальной маршрутизации звонков, оценки голосовых и текстовых коммуникаций по готовым и индивидуальным промптам, с помощью чек-листов на базе ИИ и др.

Помимо роста спроса на речевую аналитику, в первом полугодии 2026 г. наблюдается значительное масштабирование рынка традиционных облачных решений связи от «Телфин», включая виртуальные номера (+46%), АТС «Телфин.Офис» (+44%) и корпоративную мобильную связь (+44%). Также зафиксировано увеличение интереса к СМС (+33%), что подтверждает устойчивость данного текстового канала как востребованного инструмента для коммуникаций.

Спрос на интеграции бизнес-телефонии с CRM сохранил прежнюю динамику (+21%). Сервисы текстовых коммуникаций, обеспечивающие общение с клиентами в корпоративных мессенджерах и онлайн-чатах, показали в первом квартале 2026 г. более сдержанную динамику роста (+13%).

«Сегодня мы видим повышенный спрос на традиционные каналы общения, что обусловлено высокими требованиями к стабильности связи. Умеренный интерес к работе с чатами и мессенджерами вызван факторами неопределенности: ограничениями в работе популярных платформ и осторожностью компаний при переходе на новые коммуникационные решения», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

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Рынок демонстрирует не только количественный рост, но и качественное изменение потребления коммуникационных сервисов. Компании стремятся к созданию полноценной цифровой инфраструктуры, комбинируя уже традиционные инструменты связи с решениями аналитики. В 2026 г. виртуальные номера и облачные АТС продолжают удерживать лидерство, но дополнительные телеком-сервисы стремительно набирают обороты, расширяя свое присутствие на рынке.

«В первом полугодии 2026 г. ключевым трендом стал переход бизнеса от простой передачи голоса к изучению данных, что подтверждается ростом спроса на сервисы речевой аналитики. При этом сохраняется устойчивое масштабирование базовой функциональности и наблюдается тенденция к формированию комплексных цифровых экосистем вместо использования разрозненных сервисов», — сказал Иван Павлов, эксперт «Телфин».

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