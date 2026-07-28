«Базальт СПО» представила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch

«Базальт СПО» продолжает развивать поддержку альтернативных аппаратных архитектур. Компания выпустила предварительные технические образы операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для архитектуры LoongArch. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Выпуск предварительных технических образов — серьезный шаг в развитии продуктов на новой аппаратной платформе. Наличие таких сборок говорит о системной работе по созданию коммерческого продукта на архитектуре LoongArch.

В ходе апробации планируется собрать обратную связь от технических специалистов и партнёров-производителей оборудования. Полученные результаты помогут определить дальнейшие шаги по поддержке архитектуры, улучшению совместимости с оборудованием и расширению пользовательских сценариев для «Альт Рабочей станции» и «Альт Сервера».

Основной фокус — проверка пользовательских сценариев на LoongArch-оборудовании: запуск графического окружения, работа с базовыми приложениями, файлами, сетью, настройками системы и периферийными устройствами.

Поддержка архитектуры LoongArch расширяет совместимость ОС «Альт» с оборудованием и позволяет создавать перспективные программно-аппаратные комплексы, в том числе в проектах с повышенными требованиями к безопасности.

Одним из ключевых партнёров «Базальт СПО» в развитии решений на архитектуре LoongArch является компания «Трамплин Электроникс» — разработчик и производитель российских высокопроизводительных процессоров семейства «Иртыш». Процессоры применяются в облачных средах, дата-центрах, научных и инженерных расчётах, в автоматизированных системах управления, ПЛК, бортовых устройствах и других областях.

«Базальт СПО» и «Трамплин Электроникс» портировали репозиторий (хранилище программ) «Сизиф» на процессоры «Иртыш» и адаптировали ОС «Альт» к процессорам. Сборка тысяч пакетов из репозитория выполнялась на оборудовании с процессорами «Иртыш», которые успешно справились с поставленной задачей.

«В процессе портирования наши технические специалисты тесно взаимодействовали с разработчиками "Трамплин Электроникс" и оперативно получали необходимую информацию и помощь при решении аппаратно-зависимых задач. Мы высоко оцениваем квалификацию коллег и заинтересованы в расширении сотрудничества», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

ОС «Альт» и процессоры «Иртыш» используются в том числе в рабочих станциях и серверах от компании «Норси-Транс». В 2026 г. на конференции ЦИПР «Базальт СПО» совместно с «Норси-Транс» и разработчиком инженерного программного обеспечения «Аскон» представила обновленный ПАК для инженеров. В составе комплекса — российский процессор «Иртыш», операционная система «Альт» и САПР «Компас-3D».

«Для нас официальный выход образов ОС "Альт" на LoongArch — большое событие. Решения семейства "Альт" от "Базальт СПО" являются универсальными, надежными и безопасными. Поддержка нашей архитектуры таким ключевым игроком является очень важным шагом с точки зрения продвижения и развития нашей платформы в России, который подчеркивает спрос на процессоры "Иртыш" и развитие их экосистемы», — отметил Василий Воробушков, директор по развитию «Трамплин Электроникс».