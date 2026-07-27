3D-принтер столичного производства сможет активнее применяться в отечественных индустриальных проектах

Московская компания AM.TECH подтвердила российское происхождение промышленного 3D‑принтера AMT‑16 — компактной установки для печати металлом методом селективного лазерного сплавления. Оборудование включено в Реестр российской промышленной продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва активно развивает аддитивные технологии. Более 30 компаний в городе выпускают 3D-принтеры, комплектующие к ним, а также материалы для аддитивного производства — от полимеров до металлических порошков. Технологии уже применяются в авиакосмической сфере, медицине, машиностроении, энергетике, нефтегазовой отрасли. В апреле этого года компания AM.TECH запустила серийное производство промышленных 3D-принтеров. Включение устройства в соответствующий реестр российской продукции позволит упростить внедрение оборудования в крупные проекты, сделает его доступнее для заказчиков и укрепит позиции Москвы как центра высокотехнологичного производства», — сказал Анатолий Гарбузов.

Аддитивная установка столичного предприятия AM.TECH рассчитана на высокоточную печать изделий из титановых, никелевых, алюминиевых и других металлических порошков. Принтер применяют для прототипирования, научных исследований и мелкосерийного производства, в том числе в машиностроении, энергетике, медицине и авиакосмической отрасли. Среди особенностей модели — собственное российское программное обеспечение с понятным интерфейсом и удобная верхняя подача порошка: загружать материал можно без остановки и разгерметизации камеры.

Сейчас производитель не только выпускает технику, но и помогает предприятиям внедрять аддитивные технологии — от подбора оборудования до обучения специалистов.

«Включение принтера в Реестр российской промышленной продукции — важный шаг для компании и для наших заказчиков. Для технических специалистов ключевыми остаются характеристики оборудования, стабильность процесса и качество печати. Но для закупочных, юридических и финансовых подразделений не менее важно иметь официальный документ, подтверждающий российское происхождение оборудования. Реестровая запись помогает предприятиям проще проходить внутренние согласования, готовить закупочную документацию и рассматривать наше оборудование в проектах импортозамещения и модернизации производства. В настоящий момент мы работаем над включением в Реестр российской промышленной продукции еще одной нашей аддитивной установки — среднегабаритного принтера АМТ-32», — отметил генеральный директор компании AM.TECH Михаил Родин.

Статус в реестре дает заказчикам практические преимущества: с ним проще подтверждать российское происхождение техники, готовить документы для закупок, обосновывать выбор поставщика и пользоваться мерами господдержки.