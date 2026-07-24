Разделы

ПО Безопасность
|

Исследование RTM Group: в 70% проверок корпоративных серверов выявляются уязвимые приложения

Каждая вторая проблема безопасности, обнаруженная в корпоративной инфраструктуре российских организаций, относится к высокому или критическому уровню опасности, а уязвимые приложения присутствуют примерно в 70% обследованных серверных контуров. К таким выводам пришли специалисты компании RTM Group, специализирующейся на аудите ИБ, пентесте и судебной компьютерной экспертизе, проанализировав результаты проектов по оценке защищенности и тестированию на проникновение, выполненных за последние 12 месяцев. В статистику вошли данные более 100 проектов в крупных организациях, владеющих значимыми объектами Критической информационной инфраструктуры (КИИ), с подключением к государственной информационной системе или ИСПДн со 2 и 1 уровнем защищенности. По отраслям рассмотрены тяжелая промышленность, здравоохранение, финансовый сектор. Об этом CNews сообщили представители RTM Group.

Уязвимые приложения остаются одной из наиболее распространённых точек входа в корпоративную инфраструктуру. Наиболее опасные недостатки ИБ чаще всего выявляются во внутреннем периметре организаций и в критически важных веб-сервисах. Нередко проблемы содержат как сами приложения, так и их инфраструктураоперационные системы, веб-серверы и т.д. Показательно, что уязвимостей в клиентских приложениях значительно меньше, чем в продуктах (веб и мобильных) для внутреннего использования, и это при том, что 70% утечек по-прежнему исходят от инсайдеров. Их эксплуатация может позволить злоумышленникам получить доступ к корпоративным данным, повысить привилегии в системе, перемещаться между узлами инфраструктуры или нарушить работу критически важных для бизнеса сервисов.

В выборку исследования попали более 2,1 тыс. уязвимостей, обнаруженных при реализации более чем 100 проектов по анализу защищенности. 360 из общего количества проблем безопасности был присвоен критический уровень, еще 920 – высокий. Таким образом, почти каждая вторая обнаруженная уязвимость потенциально могла представлять существенную угрозу для инфраструктуры и бизнес-процессов организаций.

Отдельным направлением исследования стал анализ безопасности исходного кода. Здесь пентестерами было обнаружено более 600 подтвержденных уязвимостей, из которых 127 были отнесены к критическому уровню опасности, еще 305 – к высокому. Более 70% выявленных недостатков относятся к категориям высокого и критического риска. Проблема подобных ошибок в том, что они могут представлять собой «бомбы замедленного действия», которые закладываются непосредственно в логику приложения и могут сохраняться после его внедрения.

«Сегодня недостаточно установить средства защиты по периметру и рассчитывать, что корпоративная инфраструктура находится в безопасности. Уязвимость может жить внутри веб-приложения, серверного компонента или программного кода, который используется годами. При этом одна критическая ошибка способна открыть злоумышленнику путь сразу к нескольким системам. Поэтому бизнесу важно регулярно проводить тестирование на проникновение, анализировать внутренний периметр и включать проверку кода в процесс разработки», — сказал управляющий RTM Group Евгений Царев.

По оценке специалистов, приоритетного внимания требуют системы, доступные из интернета, корпоративные порталы, веб-приложения, средства удалённого доступа, личные кабинеты и другие сервисы, обрабатывающие персональные, финансовые или иные конфиденциальные данные.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

11 байт вредоносного кода ломают протокол, на котором держится интернет

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет хакерам захватить ПК. Достаточно открыть архив

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Телевизоры LG будут официально подслушивать своих хозяев. Несогласных оставят без обновлений ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Показать еще

Наука

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии
Показать еще