«Яндекс» тестирует «Панораму» — новый тип охватной рекламы в «Директе»

«Панорама» объединяет возможности медийных инструментов «Директа» в рамках одной кампании. С ее помощью рекламодатели смогут ежемесячно охватывать более 120 млн уникальных пользователей онлайн и офлайн: на десктопах, смартфонах, Connected TV и улицах города. А также управлять частотой контакта с аудиторией и оценивать общую эффективность продвижения во всех каналах. К тестированию инструмента уже подключились бренды из разных индустрий — FMCG, финансов, образования, ритейла и B2B-продуктов.

В рамках закрытого бета-тестирования нового типа охватной кампании брендам уже доступны два формата размещения: Прайм-баннер и медийная видеореклама. Прайм-баннер совмещает наиболее заметные рекламные места более чем на 20 сервисах «Яндекса». Например, в «Поиске», «Браузере», «Погоде», «Маркете», Go, «Почте», «Кинопоиске», «Музыке», «Афише», «Студии Алисы AI» и «Ритме». А медийная видеореклама размещается в «Видеосети Яндекса», в которую входят сервисы экосистемы и более 200 площадок «Рекламной сети». Например, сайты телеканалов, онлайн-кинотеатры и другие ресурсы. Ролики показываются на Connected TV-устройствах, десктопах и смартфонах. Позже к тестированию подключат цифровую наружную рекламу.

Ключевая особенность «Панорамы» — умный охват. Система учитывает пересечения аудитории между площадками и автоматически распределяет показы так, чтобы реклама охватывала большее число уникальных пользователей вне зависимости от того, где они ее видят. Дополнительно рекламодателям доступна возможность максимизировать частоту показов на одного пользователя до целевого значения — система будет стремиться достичь его на разных поверхностях.

«Одна из ключевых проблем охватных кампаний — разрозненное медиапланирование и невозможность понять, сколько раз конкретный человек видел рекламу бренда в разных каналах. Из-за этого маркетинговый бюджет расходуется на излишние показы одной и той же аудитории, либо вовсе не охватывает часть пользователей. «Панорама» решает эту задачу на уровне экосистемы «Яндекса», учитывает омниканальное поведение аудитории и обеспечивает прозрачную статистику охвата», — сказал Алексей Штоколов, директор по продуктам и искусственному интеллекту в «Яндекс Рекламе».

Также при запуске «Панорамы» рекламодателям доступны ML-стратегии оптимизации показов: «Рост брендовых метрик», «Рост запросов в Поиске», «Рост визитов на сайт» и «Рост целевых действий на сайте». С их помощью бренды могут выстраивать коммуникацию с аудиторией на всех этапах маркетинговой воронки — от знакомства с брендом до конверсии. Алгоритмы машинного обучения проанализируют цели и настройки кампании и распределят показы на ту аудиторию, которая после контакта с рекламой с наибольшей вероятностью совершит какое-либо нужное действие. Например, начнет поиск информации о бренде, посетит сайт, оставит заявку или совершит покупку.

Для оценки эффективности размещений рекламодатели могут воспользоваться бесплатными исследованиями «Директа»: Brand Lift, Search Lift, Visit Lift и Target Lift. Они позволят проанализировать влияние кампаний на динамику брендовых метрик, поискового интереса, трафика на сайте и конверсий.

Чтобы запустить «Панораму» через интерфейс «Директа», рекламодатель может подать заявку на размещение через персонального менеджера. Стоимость размещений определяется аукционной моделью и доступна как крупным игрокам, так и малому и среднему бизнесу.