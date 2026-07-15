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ИИ-ассистент МТС помог закупщикам «ТГК-16» кратно сократить время обработки заявок

МТС сообщила о реализации проекта по внедрению ИИ-ассистента в закупочную деятельность российской генерирующей компании «ТГК-16». Решение помогает отделу закупок предприятия оперативно анализировать коммерческие предложения от потенциальных подрядчиков и поставщиков, определяя их соответствие запросу заказчика, а также проверяя обоснованность цены. В результате точность анализа предложений составляет не менее 95%, а время обработки заявок сократилось в разы.

Для автоматизации наиболее трудоемких операций в закупочной деятельности «ТГК-16», МТС разработала два взаимосвязанных ИИ инструмента. Первый из них — модуль «Ценовой анализ» — автоматически сопоставляет позиции из технического задания с товарами в коммерческих предложениях поставщиков, рассчитывая среднерыночную и плановую цену, а также проверяя обоснованность начальной максимальной цены контракта. Второй, «Технический анализ», берёт на себя проверку соответствия поступивших предложений от участников закупочных процедур исходному запросу: система сравнивает технические характеристики товаров, сроки поставки, количество и единицы измерения, опираясь на извещение о закупке.

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До внедрения цифровых инструментов анализ коммерческих предложений от поставщиков был исключительно ручной задачей. Ситуация осложнялась ещё и тем, что документы поступали в разных форматах — в Excel, PDF или Word, что требовало дополнительных усилий по их анализу. Процесс был крайне трудоемким, создающим задержки в процессе закупок, и даже несмотря на скрупулезную работу закупщика, существовал риск ошибки.

В основе решений лежат доработанные большие языковые модели (LLM), адаптированные под специфику закупочной деятельности. Они развернуты на российской платформе MWS GPT, разработанной дочерней компанией МТС — «МТС Web Services», и функционируют в центрах обработки данных МТС на территории России. При этом обрабатываемые данные — коммерческие предложения и заявки участников закупок — являются публично доступными, поскольку размещаются на электронных торговых площадках и в Единой информационной системе (zakupki.gov.ru). Они не содержат государственной тайны, персональных данных или иной информации, подпадающей под режим коммерческой тайны, что полностью соответствует требованиям информационной безопасности.

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