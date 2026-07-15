«Аквариус» представил результаты запуска образовательного проекта по робототехнике в Тверской области

Компания «Аквариус» подвела итоги первого этапа пилотного проекта по внедрению образовательной робототехники в учебных заведениях Тверской области. Программа, реализуемая при поддержке регионального правительства с 2024 г., охватила более 35 учреждений — от школ и «Кванториумов» до колледжей и университетов. Успешные результаты подтвердили готовность модели для тиражирования в другие регионы России. Об этом CNews сообщили представители компании «Аквариус».

Выбор Тверской области в качестве пилотной площадки обусловлен наличием на территории региона производственного комплекса «Аквариуса», что позволяет выстраивать прямую связь между образовательным процессом и реальным сектором экономики.

В рамках проекта образовательные учреждения оснащаются отечественными робототехническими наборами «Рудирон» разработки компании «Аквариус». В состав решений входят контроллеры на российской электронной компонентной базе, конструкторские наборы и методические материалы, обеспечивающие обучение от младших классов до уровня вуза.

Отличительной особенностью первого этапа проекта стала ориентация преподавателей и студентов на проектную деятельность с использованием робототехнических наборов. В Тверском государственном университете студенты разрабатывают прошивку для создания учебного фрезерного станка на базе контроллера «Рудирон», что позволит в будущем использовать станки на уроках технологии в школах. Студенты Тверского химико-технологического колледжа, являющегося базовой площадкой подготовки кадров для производственного комплекса «Аквариуса», с помощью «Рудирона» создают прикладные проекты: прибор для анализа химического состава воды и «умное» устройство для пайки с автоматическим контролем температуры и вытяжки. В Тверской гимназии №8 реализован метапредметный подход: педагоги интегрировали робототехнические наборы «Аквариуса» в уроки биологии и физики, где учащиеся собрали проекты «Умная теплица» для изучения фотосинтеза, «Бионическую руку» для понимания основ протезирования и макет марсианской поверхности с автоматизированными теплицами, а на уроках информатики запустили изучение программирования на языке С++.

Сфера применения наборов не ограничивается техническими дисциплинами. Оборудование «Аквариуса» позволяет моделировать промышленные процессы, изучать естественные науки и создавать междисциплинарные проекты на стыке физики, биологии и инженерии.

«Использование отечественных робототехнических решений в образовательном процессе — важный шаг в системной подготовке инженерных кадров. Наборы «Рудирон» позволяют выстроить непрерывную траекторию освоения технологий: от базовых понятий в школе до реализации прикладных проектов в вузе. Учащиеся не просто знакомятся с теорией, а сразу получают опыт работы с реальной отечественной компонентной базой, учатся проектировать, программировать и тестировать устройства — то есть отрабатывают именно те навыки, которые востребованы на современном производстве. Такой подход помогает формировать у школьников и студентов предметное понимание отрасли и осознанно подходить к выбору инженерной специализации», — сказал Юрий Денисов, руководитель проекта разработки робототехники компании «Аквариус».

«Мы видим, как отечественные робототехнические решения уже сегодня успешно интегрируются в образовательный процесс — от гимназий до вузов, создавая бесшовную систему подготовки кадров. Для нас принципиально важно, что этот проект не только укрепляет технологический суверенитет региона, но и формирует прямую связь между школой, колледжем и реальным производством, что является основой долгосрочного экономического развития Верхневолжья», – отметили в Правительстве Тверской области.