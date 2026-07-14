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Беспилотник «Геоскан 201» получил сертификат «Сделано в России» от РЭЦ

Беспилотная авиационная система (БАС) «Геоскан 201» получила сертификат «Сделано в России» от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) по направлению «Надежность». Документ подтверждает, что комплекс соответствует требованиям качества и безопасности, установленными национальными стандартами. Об этом CNews сообщил представитель «Геоскана».

При оценке учитывались наличие зарегистрированного стандарта организации, увеличенный гарантийный срок эксплуатации, использование собственных технологических решений, а также повышенный уровень функциональной безопасности оборудования.

«Геоскан 201» — беспилотник самолетного типа для аэрофотосъемки, видео- и тепловизионного мониторинга обширных территорий и линейно-протяженных объектов. При взлетной массе всего 8,5 кг он может находиться в воздухе до 3 часов, проходить маршруты протяженностью до 210 км и выполнять съемку территории площадью до 42 кв. км за один полет. БАС внесена в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17 июля 2015 г.).

Беспилотный комплекс активно используется при выполнении зарубежных проектов по аэрофотосъемке, а также на этапе подготовки геофизических съемок. С его помощью создаются точные цифровые модели рельефа и ортофотопланы, необходимые для рекогносцировочного обследования территории, планирования полевых работ и низковысотных полетов «Геоскана 401» с магнитометром. С применением «Геоскана 201» реализовано уже несколько сотен проектов в России и других странах, среди которых Мексика, Буркина-Фасо, Саудовская Аравия, Папуа – Новая Гвинея, Индия, Лаос, Турция, Казахстан, Уганда, Монголия и др.

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«Мы видим устойчивый интерес иностранных партнеров к российским технологиям в области беспилотной авиации. «Геоскан» уже много лет успешно работает на международных рынках, и этот опыт подтверждает конкурентоспособность нашей продукции. Сотрудничество с РЭЦ стало важным фактором развития экспортного направления компании: инструменты государственной поддержки помогают нам расширять географию поставок, находить новых заказчиков и укреплять присутствие за рубежом», — сказал директор департамента международных продаж ГК «Геоскан» Владимир Иванов.

«Отрасль беспилотной авиации является одним из перспективных технологических направлений с высоким экспортным потенциалом, поэтому мы очень рады поприветствовать ГК «Геоскан» в рядах компаний, сертифицированных по программе «Сделано в России». Уверены, что под национальным брендом компания продолжит успешно открывать новые горизонты, поскольку знак «Сделано в России» выступает гарантом качества продукции», – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

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