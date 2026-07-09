Команда РТУ МИРЭА разработала автономного робота для уборки песчаных пляжей

Студенческий стартап Salacia Robotics представил прототип полностью автономного робота для очистки песчаных пляжей. Устройство способно просеивать песок на глубину до 15 см, собирать мусор в контейнер с датчиками заполнения и объезжать препятствия с помощью системы компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Год назад Александр Рыбко, основатель стартапа, отдыхал в Египте и обратил внимание, как сотрудники отеля убирают пляж. «Я заметил, насколько безответственно это происходит. Сотрудник пропускал окурки и прочий мусор. В тот момент я подумал: "Как было бы здорово создать робота, который будет стабильно хорош в уборке и полностью автономен". Тогда и зародилась Salacia Robotics», — сказал Александр Рыбко, студент РТУ МИРЭА. Сегодня команда уже собирает функциональный прототип гусеничной платформы, которая может работать без участия человека. Робот просеивает песок на глубину до 15 см, собирает мусор в контейнер и контролирует его заполнение с помощью ультразвуковых датчиков. Комбинация камер и алгоритмов компьютерного зрения позволяет ему объезжать людей и препятствия, корректируя маршрут в реальном времени.

Управляющие отелей уже готовы заменить штат уборщиков на роботизированное решение, если оно обеспечит экономию в 15–20% от текущих затрат на фонд оплаты труда. Salacia Robotics предлагает полностью автономную систему, которая не требует оператора. В отличие от конкурентов — российских и зарубежных аналогов — это решение можно включить и забыть, а не тратить время на ручное управление. Тесты прототипа в лабораторных условиях подтвердили жизнеспособность концепции. Команда выявила слабые места: механизм натяжения гусениц и навигацию в среде с динамическими препятствиями. В этом году запланированы доработки и пилотные испытания на пляжах Москвы и Подмосковья.

«Мы создаем коммерчески привлекательное предложение для отелей для более эффективной борьбы с загрязнениями береговых линий. Наш робот поможет наводить порядок на пляжах, а также сократить траты предпринимателей на штат сотрудников», — сказал Алексей Кузнецов, инженер-конструктор проекта.

Поддержку студенческим стартапам в РТУ МИРЭА оказывают на системном уровне. В университете действует программа «Стартап как диплом», которая позволяет студентам защищать выпускные квалификационные работы в формате бизнес-проектов. Ректор вуза подчеркивает, что такие проекты — прямой путь к реальной экономике.

«Программа “Стартап как диплом” — это инструмент, который позволяет студентам выходить на рынок с готовыми продуктами. Мы видим, как ребята превращают свои дипломные работы в действующие предприятия, и Salacia Robotics — яркое тому подтверждение. Университет создает все условия для развития инженерного предпринимательства: от лабораторной базы до менторской поддержки. Наша задача — чтобы студенты не боялись рисковать и создавали технологии, которые меняют мир вокруг нас», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

В планах команды — доработка системы автономной навигации, создание зарядной станции, промышленный дизайн корпуса и проведение оплачиваемых пилотов с двумя-тремя отелями в Краснодарском крае.