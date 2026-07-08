Сеть клиник «Ультрамед» обновила ИТ-систему, исключила потери заявок и ускорила запись пациентов на 20%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» модернизировал ИТ-инфраструктуру многопрофильной сети клиник «УльтраМед», работающей в Нижнем Новгороде и области более 20 лет.

Бесшовный переход на новую версию «БИТ.Управление медицинским центром» позволил клинике ускорить запись пациентов на 20%, исключить потерю вызовов в часы пик и устранить критическую проблему, из-за которой терялось до 20% заявок. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

Исполнителем проекта выступил челябинский офис компании «Первый Бит», специализирующийся на решениях для медицинской отрасли. Ключевой задачей стал бесшовный переход с устаревшей версии «БИТ.Управление медицинским центром» на актуальную платформу с сохранением всей исторической базы.

До обновления клиника столкнулась с целым рядом ограничений: система не поддерживала современные каналы коммуникации, отсутствовала гибкость в настройке ценообразования для сложных наборов услуг, а интерфейс работы с результатами анализов был неудобен для врачей. Кроме того, с ростом сети до девяти филиалов нагрузка на контакт-центр кратно возросла, что приводило к потере звонков и риску двойной записи пациентов.

«Старая система тормозила наше развитие. Мы тратили время на ручной подбор прайсов в сложных чеках, а администраторы регистратуры работали с низкой скоростью из-за необходимости скроллить экраны. Патронажные программы и учет депозитов приходилось вести фактически вручную, что создавало риски ошибок во взаиморасчетах», — сказал руководитель ИТ в «Ультрамед» Семен Гришин.

Специалисты «Первого Бита» провели ревизию всех предыдущих доработок и выполнили миграцию данных в новую версию. Особое внимание уделили «чистке» базы: восстановили утерянные адреса пациентов, объединили дублирующиеся карточки и устранили критическую проблему рассинхронизации расписания, из-за которой исчезало до 20% заявок. Для бесшовного перехода был реализован механизм параллельной работы, когда заявки из новой системы автоматически дублировались в старую.

Одним из самых востребованных нововведений стала гибкая логика ценообразования. Теперь клиника может продавать наборы услуг, где цены на комплектующие берутся из разных прейскурантов в рамках одного чека, и система не позволяет сбиться настройкам.

«Специалисты «Первого Бита» полностью переработали интерфейс календаря и рабочего места администратора под конкретные мониторы клиники, убрав скроллинг. Это ускорило запись на 20%. Кроме того, мы внедрили прозрачный учет депозитных средств для длительных программ лечения: система теперь автоматически рассчитывает долги пациента по патронажу и индицирует остаток средств, что исключает финансовые споры», — сказал Николай Савин, руководитель проектной группы компании «Первый Бит.Челябинск».

Для врачей создали единое окно с историей пациента и интеграцией с лабораторной системой. Теперь результаты анализов подгружаются в карту пациента каждую минуту, а шаблоны осмотров автоматически фильтруются под специализацию доктора, убирая «общие фразы», которые ранее засоряли протоколы. Внедрение единой телефонии «БИТ.АТС» позволило настроить умную маршрутизацию звонков между филиалами, полностью исключив потерю вызовов в часы пик.

В итоге «УльтраМед» получил современный инструмент с поддержкой оплаты по QR-кодам, автоматической печатью чеков с ФИО пациента и проактивными рассылками в мессенджерах через интеграцию с Chat2desk. Внедрение «черного списка» с блокирующими уведомлениями и быстрых фильтров подбора услуг позволило повысить безопасность и скорость обслуживания, а руководство клиники теперь имеет точные данные по маржинальности каждого направления.