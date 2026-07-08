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Digital Sector разработал веб-сервис для автоматизации коммерческих расчетов и смет

Digital Sector разработал веб-сервис для подготовки и управления коммерческими сметами и проектными расчетами. Решение заменило работу с Excel, Google Sheets и «Яндекс Таблицами» и объединило в одном интерфейсе портфели смет, ставки, сделки, автоматический расчет стоимости и экспорт документов. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

Сервис интегрирован с «Битрикс24» и «Яндекс Диском». Система получает данные о компаниях и сделках из CRM, а сметы можно связывать с конкретными клиентами и проектами. Это сокращает ручной перенос данных, снижает риск ошибок в расчетах и делает подготовку коммерческих предложений более управляемой.

До разработки сервиса сметы велись в разрозненных таблицах. Команда сталкивалась с разными версиями файлов, ручным переносом данных, ошибками в формулах и сложностями при поиске актуального расчета. При росте количества проектов, ролей, ставок и вариантов оценки таблицы перестали быть удобным инструментом для регулярной работы.

В сервисе можно создавать портфели смет, группировать расчеты по проектам и направлениям работ, добавлять услуги, роли специалистов, часы, ставки и автоматически рассчитывать итоговую стоимость. Система поддерживает разные модели оценки, включая Fix Price, Time & Material, Outstaff и Retainer.

Проект включал анализ текущего процесса, интервью с будущими пользователями, определение требований к первой версии, разработку веб-приложения, тестирование на рабочих сценариях и доработку интерфейса по обратной связи. В основу сервиса лег технологический стек NextJS, React и HTML5 на frontend, Laravel и Python на backend, PostgreSQL, а также интеграции с «Битрикс24» и «Яндекс Диском».

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«После перехода из таблиц в сервис трудозатраты на подготовку сметы снизились в среднем примерно на 50%. Первичный расчет, который раньше мог занимать до 3 рабочих дней из-за сведения разрозненных данных в единый документ, теперь можно подготовить за 0,5–1 рабочий день даже для крупных смет на 40–60 млн рублей», — сказала Надежда Кадырлеева, исполнительный директор Digital Sector.

После внедрения сервиса сметы хранятся в единой системе, расчеты формируются автоматически на основе заданной логики, а данные по компаниям и сделкам связаны с CRM. Проект стал примером того, как заказная веб-разработка помогает автоматизировать бизнес-процессы, для которых недостаточно готовых решений.

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