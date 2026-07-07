Новая система Gradient от IT_One – для управления разработкой на основе достоверных данных

ИТ-компания IT_One представляет систему мониторинга процессов разработки Gradient – инструмент для комплексного управления ИТ-командами и принятия решений на основе достоверных данных. Система не только аккумулирует и визуализирует метрики эффективности из различных инструментов команды разработки, но также анализирует их, подсвечивает узкие места и дает рекомендации по оптимизации процесса, исправлению ошибок и снижению операционных рисков. Об этом CNews сообщили представители IT_One.

Система Gradient автоматически собирает исходные данные из Jira, Git, BitBucket, CI/CD и любых других систем, применяемых продуктовыми командами (репозиториев, тест-трекеров, аналитических инструментов), обрабатывает их, вычисляет показатели производительности и строит интерактивные дашборды.

Для мониторинга в Gradient специалисты IT_One отобрали те метрики, которые позволяют наиболее точно и объективно оценить скорость, предсказуемость и эффективность процесса разработки, а также качество кода. Среди них, например, lead time (время от создания до завершения задачи), velocity (среднее количество дней, затраченное на итерацию), coding time (время от первого коммита до создания pull request), review count (количество проведенных ревью) и другие – всего более 15 показателей. Метрики и способы их расчета могут быть адаптированы под уникальные процессы команд и управленцев. У пользователей системы есть возможность добавлять любые новые метрики, отсутствующие в библиотеке Gradient.

За визуализацию этих показателей отвечают гибко настраиваемые дашборды команд разработки, руководителей ИТ-департаментов и топ-менеджмента. С помощью этих отчетов ответственные специалисты видят единую, понятную картину всех процессов, получают объективные данные о нагрузке в разрезе команд, проектов и отдельных сотрудников, динамике разработки и качестве изменений, скорости решения отдельных рабочих задач, появлении узких мест в процессах, отклонений и аномалий. При этом им не нужно искать, выгружать и обрабатывать какие-либо данные вручную.

Ключевое преимущество системы Gradient – в способности грамотно интерпретировать полученные данные, формировать на их основе предупреждения. За счет этого она становится главным помощником руководителей разного уровня. Также важно отметить, что для внедрения системы не нужно трансформировать процесс работы команды. Решение встраивается в текущие реалии и при первом же сканировании выдает базовый аудит собираемых данных, необходимых для доверенного сбора метрик.

«Команды разработки в своей деятельности используют разные инструменты. Чтобы сформировать и проанализировать необходимые метрики эффективности, им, как правило, приходится собирать данные из этих систем в некое хранилище, над которым строится визуализация с помощью BI и любых других систем. Однако аналитические возможности BI и аналогов сильно ограничены, там нет контроля качества данных, обратной связи и других полезных функций. Поэтому главная ценность Gradient в том, что ему можно доверять. Наша система агрегирует данные, анализирует их и оценивает, насколько они пригодны, и полны для формирования метрик и аналитики по работе команд производства», – сказал Дмитрий Немов, директор по развитию продуктов холдинга IT_One.

По прогнозам IT_One, система Gradient позволит на 10-20% повысить продуктивность команд за счет постоянного мониторинга и своевременного выявления узких мест, на 5-15% снизить расходы на управление за счет автоматизации сбора метрик, аналитики и сокращения ручной отчетности, на 15% оптимизировать использование ресурсов благодаря аналитике загрузки и более точному распределению задач.

Gradient повышает прозрачность процессов, помогает выявлять риски и отклонения задолго до срыва сроков. Благодаря системе алертов и прогнозирования команда сможет отреагировать на инцидент задолго до того, как проблема станет критической.

Функционально и архитектурно система отвечает всем требованиям информационной безопасности. Gradient предоставляет каждому сотруднику доступ только к тем данным, которые он использует в своей работе – таким образом сильно снижается вероятность утечки конфиденциальной информации. Также система может быть развернута on-premise, в том числе в закрытом контуре заказчика.

«Система Gradient трансформирует сырые цифры, собираемые в различных системах, в целостную картину процесса разработки, которая позволяет экспертам принимать осознанные управленческие решения на основе понятных и достоверных данных, поставленных в нужный контекст. Благодаря ей они могут всегда оценить, что происходит в команде разработки в данный момент, почему так происходит, какие рациональные меры предпринять для улучшения процесса», – сказал Андрей Комраков, ведущий руководитель программы разработок IT_One.

В IT_One фиксируют высокий спрос на систему Gradient: на данный момент запущено несколько пилотных проектов ее внедрения у заказчиков разных сфер деятельности, в том числе в финсекторе и ритейле. Особенно актуален этот продукт для средних и крупных компаний с большими подразделениями разработки ПО, занятыми в сложных длительных проектах.