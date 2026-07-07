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«Группа Астра» представляет новую версию платформы контейнеризации «Боцман»

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения объявляет о выходе новой версии платформы управления контейнерами «Боцман» EE (Enterprise Edition) 3.4. Обновление ориентировано на корпоративных заказчиков, которые строят современную ИТ-инфраструктуру на базе Kubernetes и нуждаются инструменте для оркестрации контейнеризированных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одним из ключевых нововведений релиза стала поддержка протокола IPv6. Это расширяет возможности платформы для работы в современных сетевых окружениях, помогает заказчикам соответствовать актуальным требованиям регуляторов к сетевой инфраструктуре и открывает путь к бесшовной интеграции «Боцмана» в гетерогенные корпоративные сети крупных организаций и операторов связи.

Упрощен процесс подключения внешних провайдеров аутентификации. Теперь администраторы могут заранее протестировать состояние подключения. Это снижает вероятность ошибок конфигурации, сокращает время на интеграцию с корпоративными системами идентификации и повышает предсказуемость внедрения.

Для команд, работающих с ресурсоемкими нагрузками, включая задачи искусственного интеллекта, машинного обучения и высокопроизводительных вычислений, в форму создания и редактирования кластера добавлен динамический список GPU. Заказчики получают более удобный инструмент распределения графических ускорителей, что позволяет эффективнее использовать дорогостоящее оборудование и быстрее запускать новые AI/ML-проекты.

Переработан механизм генерации паролей, что усиливает базовую защиту платформы и помогает организациям соответствовать внутренним политикам безопасности и требованиям информационной безопасности. Дополнительно закрыт доступ к информации о настройках account-policies без аутентификацииуязвимость устранена, а поверхность возможной атаки уменьшена. Компонент распределенного хранилища Longhorn обновлен до версии 1.8.2, что повышает стабильность и производительность работы с персистентными данными в кластере.

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Значительное внимание в релизе уделено пользовательскому опыту работы с веб-панелью. Улучшен дизайн таблиц подов и таблиц ресурсов, переработана колонка состояний — теперь администраторы быстрее считывают статус объектов кластера и оперативнее реагируют на инциденты. Доработана логика определения и отображения статуса аддонов при их установке, удалении и редактировании, что делает управление расширениями платформы более прозрачным и понятным. Также усовершенствована логика определения логотипа провайдера кластера, а функционал экспорта конфигурации из шаблонов и файлов получил новые возможности: в случае конфликта ряд параметров теперь можно изменить прямо через форму редактирования, что экономит время инженеров и снижает число ручных операций.

«Каждое из обновлений и улучшений — это не просто пункт в changelog, а конкретная экономия времени администраторов, снижение операционных рисков и уверенность бизнеса в том, что его контейнеризированная инфраструктура работает стабильно, безопасно и предсказуемо. Платформа "Боцман" продолжает уверенно вести корабли наших заказчиков по волнам цифровой трансформации», – сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

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