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Стартовал цикл обновления продуктов InfoWatch по защите данных

В рамках глобального цикла обновлений выпущена новая версия DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor 7.15, в которой добавлена поддержка мессенджера «Макс», улучшен функционал универсального перехватчика и системы контентного анализа, добавлена двухфакторная аутентификация для администраторов. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

В InfoWatch Traffic Monitor 7.15 стал доступен перехват сообщений мессенджера «Макс» в личных и групповых чатах десктоп-приложения — перехватчик работает для агентов под управлением ОС Windows и основанных на Linux. Также в новой версии можно настраивать политики защиты данных на агентах с учетом новой возможности универсального перехватчика — блокировку передачи файлов по результатам контентного анализа. Сейчас эта возможность доступна для Linux-агентов, а для систем на базе Windows появится в ближайшее время. Возможности контентного анализа расширены — добавлена поддержка файлов MS Visio, улучшено детектирование строк текста, закодированных по стандарту Base64.

Для повышения безопасности системы и соответствия требованиям ФСТЭК России в InfoWatch Traffic Monitor появилась возможность двухфакторной аутентификации администраторов. В обновлении улучшен интерфейс отдельных разделов системы администрирования, обновлена конфигурация внутреннего SSL-шифрования серверных компонентов.

Благодаря обновлению Единого агента (Device Monitor), отвечающего за контроль данных на конечных устройствах, в версии 7.20 появилась поддержка новой российской ОС ALT Linux 11.

«ГК InfoWatch запускает цикл консолидированного обновления всех продуктов в линейке по защите данных. Новый подход обеспечит надежность и бесшовную интеграцию обновлений на действующих ИТ-инфраструктурах. В первую очередь обновление получил InfoWatch Traffic Monitor — новая версия снижает количество неконтролируемых каналов передачи данных, эффективнее работает в сложных сценариях и упрощает управление политиками безопасности», — сказал директор по инновациям ГК InfoWatch Андрей Арефьев.

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