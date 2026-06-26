GlowByte и Центральный университет объединяют экспертизу для подготовки ИТ-кадров нового поколения

Группа ИТ-компаний GlowByte и Центральный университет – российский вуз, внедряющий STEM-подход (наука, технологии, инженерия и математика) в высшее образование, – подписали партнерское соглашение. Сотрудничество направлено на рост мотивации студентов, совершенствование содержания ИТ-образования и повышение его практической составляющей. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

В рамках совместной работы эксперты GlowByte войдут в преподавательский состав Центрального университета и примут участие в разработке и актуализации образовательных программ по ИТ-дисциплинам, в том числе факультативным и элективным.

В новом учебном году 2026–2027 гг. студентов вуза ждет курс GlowByte по BPMN 2.0 – международному стандарту визуального моделирования бизнес-процессов. Модуль поможет сформировать на профессиональном уровне навыки построения процессной карты, ее оптимизации и подготовки к последующей автоматизации.

Помимо этого, уже в июле 2026 г. в ходе учебного лагеря на базе Центрального университета состоится практический интенсив по A/B-тестированию от GlowByte. Участники пройдут полный цикл эксперимента: научатся формулировать гипотезы и выбирать метрики, рассчитывать выборки, проводить статистический анализ и готовить бизнес-рекомендации. Для отработки навыков будет предложен кейс – оценка акции «скидка 15% при чеке от 1500 рублей». Студенты освоят методологию проведения теста и научатся избегать типичных ошибок – некорректного дробления групп, множественных проверок, преждевременных выводов, которые часто приводят к неверным решениям.

Для повышения эффективности совместной работы студенты, осваивающие ИТ-специальности, получат доступ к стажировкам в GlowByte с официальным трудоустройством на период практической подготовки.

Для GlowByte сотрудничество с Центральным университетом является частью долгосрочной стратегии в рамках глобальной инициативы Минцифры России по вовлечению бизнеса в развитие ИТ-образования. Партнерство помогает оперативно реагировать на изменения рынка и формировать кадровый резерв из студентов, уже знакомых с реальными задачами заказчиков.

«Совместная работа GlowByte и Центрального университета строится на принципе гибкости: программы, разрабатываемые нашими экспертами, адаптируются под действующие технологические тренды, что позволяет оперативно реагировать на запросы рынка и быстрее закрывать экспертные ниши. Это дает возможность целенаправленно растить специалистов с уникальными компетенциями и обеспечивает технологическое лидерство и студентам, и университету, и компании. В результате совместные усилия способствуют как привлечению талантливой молодежи в профессию, так и созданию экосистемы, где качество подготовки напрямую конвертируется в победу в борьбе за лучших ИТ-специалистов», – сказала Наталия Стекунова, руководитель отдела по управлению персоналом в группе компаний GlowByte.

«Партнерство с GlowByte дает Центральному университету возможность еще теснее связать образовательный процесс с реальными потребностями индустрии. Мы стремимся готовить специалистов, которые обладают сильной фундаментальной базой и умеют применять свои знания для решения актуальных бизнес-задач. Совместная разработка образовательных программ, участие практикующих экспертов в обучении и доступ студентов к реальным проектам помогают формировать компетенции, востребованные рынком сегодня. В более широком смысле такое сотрудничество способствует укреплению кадрового потенциала страны, развитию отечественной ИТ-отрасли и подготовке специалистов, способных создавать технологии будущего в России», – сказал Игорь Гайдаржи, руководитель центра партнерств и карьеры Центрального университета.