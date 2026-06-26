Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

GlowByte и Центральный университет объединяют экспертизу для подготовки ИТ-кадров нового поколения

Группа ИТ-компаний GlowByte и Центральный университет – российский вуз, внедряющий STEM-подход (наука, технологии, инженерия и математика) в высшее образование, – подписали партнерское соглашение. Сотрудничество направлено на рост мотивации студентов, совершенствование содержания ИТ-образования и повышение его практической составляющей. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

В рамках совместной работы эксперты GlowByte войдут в преподавательский состав Центрального университета и примут участие в разработке и актуализации образовательных программ по ИТ-дисциплинам, в том числе факультативным и элективным.

В новом учебном году 2026–2027 гг. студентов вуза ждет курс GlowByte по BPMN 2.0 – международному стандарту визуального моделирования бизнес-процессов. Модуль поможет сформировать на профессиональном уровне навыки построения процессной карты, ее оптимизации и подготовки к последующей автоматизации.

Помимо этого, уже в июле 2026 г. в ходе учебного лагеря на базе Центрального университета состоится практический интенсив по A/B-тестированию от GlowByte. Участники пройдут полный цикл эксперимента: научатся формулировать гипотезы и выбирать метрики, рассчитывать выборки, проводить статистический анализ и готовить бизнес-рекомендации. Для отработки навыков будет предложен кейс – оценка акции «скидка 15% при чеке от 1500 рублей». Студенты освоят методологию проведения теста и научатся избегать типичных ошибок – некорректного дробления групп, множественных проверок, преждевременных выводов, которые часто приводят к неверным решениям.

Для повышения эффективности совместной работы студенты, осваивающие ИТ-специальности, получат доступ к стажировкам в GlowByte с официальным трудоустройством на период практической подготовки.

Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России?
Вайбкодинг угрожает цифровому суверенитету России? Цифровизация

Для GlowByte сотрудничество с Центральным университетом является частью долгосрочной стратегии в рамках глобальной инициативы Минцифры России по вовлечению бизнеса в развитие ИТ-образования. Партнерство помогает оперативно реагировать на изменения рынка и формировать кадровый резерв из студентов, уже знакомых с реальными задачами заказчиков.

«Совместная работа GlowByte и Центрального университета строится на принципе гибкости: программы, разрабатываемые нашими экспертами, адаптируются под действующие технологические тренды, что позволяет оперативно реагировать на запросы рынка и быстрее закрывать экспертные ниши. Это дает возможность целенаправленно растить специалистов с уникальными компетенциями и обеспечивает технологическое лидерство и студентам, и университету, и компании. В результате совместные усилия способствуют как привлечению талантливой молодежи в профессию, так и созданию экосистемы, где качество подготовки напрямую конвертируется в победу в борьбе за лучших ИТ-специалистов», – сказала Наталия Стекунова, руководитель отдела по управлению персоналом в группе компаний GlowByte.

«Партнерство с GlowByte дает Центральному университету возможность еще теснее связать образовательный процесс с реальными потребностями индустрии. Мы стремимся готовить специалистов, которые обладают сильной фундаментальной базой и умеют применять свои знания для решения актуальных бизнес-задач. Совместная разработка образовательных программ, участие практикующих экспертов в обучении и доступ студентов к реальным проектам помогают формировать компетенции, востребованные рынком сегодня. В более широком смысле такое сотрудничество способствует укреплению кадрового потенциала страны, развитию отечественной ИТ-отрасли и подготовке специалистов, способных создавать технологии будущего в России», – сказал Игорь Гайдаржи, руководитель центра партнерств и карьеры Центрального университета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf

Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Гигантская корпорация провалила замену людей на ИИ и в панике вернула сотни сотрудников на рабочие места

Импортозамещение данных в банках: почему маркетинг побеждает здравый смысл

ИТ-гигант из-за протестов остановил слежку за сотрудниками, фиксировавшую каждое нажатие клавиши и щелчок мыши

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще