Шэньчжэнский университет предложил НГУ создать совместную лабораторию по искусственному интеллекту

Программная платформа «Сигма», созданная Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ), привлекла внимание китайских партнеров и может стать частью ряда проектов в сфере «умных городов». Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Первые контакты состоялись еще в конце 2025 г. По результатам этих встреч уже в 2026 г. было заключено соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией производителей новых источников энергии Шэньчжэня. Документ предусматривает совместные проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в строительство, энергетику и управление городской инфраструктурой. Недавно группа сотрудников Центр успешно представила свои разработки и предложения о дальнейшем сотрудничестве китайским коллегам в Шэньчжэне.

Особый интерес у принимающей стороны вызвала программная платформа «Сигма». Это флагманский проект Центра искусственного интеллекта НГУ — фреймворк для разработки цифровых двойников умных городов, который позволяет через механизмы API интегрировать различные практические решения. По сути, «Сигма» создает единую цифровую среду, в которой можно моделировать работу города и доводить новые управленческие решения до их уровня в современной жизни.

Как отмечают в ЦИИ НГУ, разработки новосибирской команды и китайских партнеров в сфере «умного города» хорошо дополняют друг друга.

«Китайские разработчики в большей степени продвинулись в построении 3D моделей и создании разветвленной сети датчиков. Мы же на основе «Сигма» решаем больше задачи управления процессами, протекающими в городской среде. В этом смысле наши продукты отлично дополняют друг друга при создании цифрового двойника города, что и вызвало интерес у китайских коллег», — сказала руководитель группы разработчиков платформы «Сигма» ЦИИ НГУ Полина Сазонова.

Цифровой двойник города — это виртуальная модель городской занятости и ее объектов, которая в первое время связана с данными датчиков и информационных систем. Такие модели позволяют безопасно «проигрывать» различные схемы: от изменений схем движения транспорта до современных инженерных сетей или застроек окраин. Они становятся ключевыми факторами для развития технологий «умного города», помогая эффективно управлять энергопотреблением, дорожным движением, ЖКХ, снижать затраты и риски при управлении управленческими решениями.

В Китае сейчас идет быстрое развитие этого направления технологий. Государство активно финансирует разработки, а затем передаёт готовые решения коммерческим компаниям, которые обеспечивают их внедрение и масштабирование. Для НГУ это возможность проверить свои программные продукты в условиях одной из самых продвинутых стандартных цифровых сред в мире.

«Шэньчжэнь на этом плане – очень удобная и продвинутая площадка для нас, здесь есть множество сетевых датчиков, хорошие 3D-модели городской инфраструктуры. Поэтому мы можем очень хорошо пилотировать свои решения именно здесь», – сказала Полина Сазонова.

В настоящее время идут переговоры о заключении конкретных соглашений о внедрении фреймворка «Сигма» в проекты китайских коллег и создании совместной лаборатории. В случае успешной апробации в Шэньчжэне университет планирует использовать накопленный опыт и для реализации аналогичных технологий в российских городах, где цифровые двойники станут основой современных систем управления городом.