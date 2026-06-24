Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Шэньчжэнский университет предложил НГУ создать совместную лабораторию по искусственному интеллекту

Программная платформа «Сигма», созданная Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ), привлекла внимание китайских партнеров и может стать частью ряда проектов в сфере «умных городов». Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Первые контакты состоялись еще в конце 2025 г. По результатам этих встреч уже в 2026 г. было заключено соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией производителей новых источников энергии Шэньчжэня. Документ предусматривает совместные проекты по внедрению технологий искусственного интеллекта в строительство, энергетику и управление городской инфраструктурой. Недавно группа сотрудников Центр успешно представила свои разработки и предложения о дальнейшем сотрудничестве китайским коллегам в Шэньчжэне.

Особый интерес у принимающей стороны вызвала программная платформа «Сигма». Это флагманский проект Центра искусственного интеллекта НГУ — фреймворк для разработки цифровых двойников умных городов, который позволяет через механизмы API интегрировать различные практические решения. По сути, «Сигма» создает единую цифровую среду, в которой можно моделировать работу города и доводить новые управленческие решения до их уровня в современной жизни.

Как отмечают в ЦИИ НГУ, разработки новосибирской команды и китайских партнеров в сфере «умного города» хорошо дополняют друг друга.

«Китайские разработчики в большей степени продвинулись в построении 3D моделей и создании разветвленной сети датчиков. Мы же на основе «Сигма» решаем больше задачи управления процессами, протекающими в городской среде. В этом смысле наши продукты отлично дополняют друг друга при создании цифрового двойника города, что и вызвало интерес у китайских коллег», — сказала руководитель группы разработчиков платформы «Сигма» ЦИИ НГУ Полина Сазонова.

Цифровой двойник города — это виртуальная модель городской занятости и ее объектов, которая в первое время связана с данными датчиков и информационных систем. Такие модели позволяют безопасно «проигрывать» различные схемы: от изменений схем движения транспорта до современных инженерных сетей или застроек окраин. Они становятся ключевыми факторами для развития технологий «умного города», помогая эффективно управлять энергопотреблением, дорожным движением, ЖКХ, снижать затраты и риски при управлении управленческими решениями.

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

В Китае сейчас идет быстрое развитие этого направления технологий. Государство активно финансирует разработки, а затем передаёт готовые решения коммерческим компаниям, которые обеспечивают их внедрение и масштабирование. Для НГУ это возможность проверить свои программные продукты в условиях одной из самых продвинутых стандартных цифровых сред в мире.

«Шэньчжэнь на этом плане – очень удобная и продвинутая площадка для нас, здесь есть множество сетевых датчиков, хорошие 3D-модели городской инфраструктуры. Поэтому мы можем очень хорошо пилотировать свои решения именно здесь», – сказала Полина Сазонова.

В настоящее время идут переговоры о заключении конкретных соглашений о внедрении фреймворка «Сигма» в проекты китайских коллег и создании совместной лаборатории. В случае успешной апробации в Шэньчжэне университет планирует использовать накопленный опыт и для реализации аналогичных технологий в российских городах, где цифровые двойники станут основой современных систем управления городом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

Импортозамещение данных в банках: почему маркетинг побеждает здравый смысл

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Институт оштрафован почти на полмиллиарда за срыв производства аналогов американских чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще