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VisionLabs разработала классификатор дипфейков

Детектор дипфейков VisionLabs научился определять тип дипфейка и способ его создания. Об этом CNews сообщил представитель VisionLabs.

По данным АНО «Диалог Регионы», в 2025 г. число дипфейков в российском сегменте интернета выросло в 7,5 раза за год, до 627 уникальных материалов. С учётом копий это сотни тысяч фейковых видео. Только за первые три месяца 2026 года выявлено более 140 дипфейков — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Технологии защиты постоянно совершенствуются, чтобы противостоять растущей угрозе. Так, российский разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs представил масштабное обновление своего детектора дипфейков. Теперь решение не только обнаруживает дипфейки, но и классифицирует их по типу и способу создания.

Детектор определяет 4 основных типа дипфейков: замену и генерацию лица, перенос мимики, синхронизацию губ. Среди инструментов создания ИИ-контента детектор распознаёт основные, включая Nano Banana, Higgsfield AI и Veo.

Инструмент работает как с фото, так и с видео: достаточно загрузить файл в классификатор.

VisionLabs запустила детектор дипфейков в 2023 г. Сейчас он применяется в 14 организациях в четырёх странах: России, Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Детектор используют банки, платформы видеосвязи, сервис удаленной идентификации «МТС ID KYC».

Точность работы детектора в тестовых условиях, приближенных к реальным, составляет 99,3%.

«Для бизнеса дипфейки несут как финансовые, так и репутационные потери. По нашим данным, 73% людей не могут отличить реальное лицо на видео от дипфейка, поэтому организациям важно внедрять инструменты для защиты от подобных атак. При этом инструменты нападающих постоянно меняются и совершенствуются: важно, чтобы антифрод-решения развивались с такой же скоростью или на опережение. Поэтому мы постоянно обновляем алгоритмы и внедряем в наш детектор новую функциональность», — сказала Татьяна Дешкина, заместитель директора департамента по развитию продуктов VisionLabs.

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