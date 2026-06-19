В Самарской области выросла популярность коворкингов под открытым небом

Летом жители региона стали чаще переносить рабочие встречи и дела из квартир и бизнес-центров ближе к воде. В роли «офисов» выступают городские набережные. В первые недели июня концентрация людей у Волги увеличилась на 10%. При этом в будние дни этот показатель вырос сразу на 15% по сравнению со среднедневным показателем весенних месяцев, отметили аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В будни заметнее всего ожили волжские набережные в Жигулевске и Октябрьске — здесь поток гуляющих вырос на 18% и 16% соответственно. Однако по общему числу людей равных Самаре нет. Самарская набережная, как одна из самых длинных среди речных променадов страны, удерживает статус главного летнего места притяжения в области.

Если в прохладные недели аналитики наблюдали повышенную мобильную активность на волжских берегах в городах по выходным, то с наступлением тепла трафик сместился на будние дни. При этом максимальная нагрузка приходится на рабочие часы — с 12:00 до 15:00. Исследование показывает, что горожане в основном приходят с ноутбуками на набережные по понедельникам и пятницам. В эти дни фиксируется наибольшее количество звонков и Гбайт трафика.

Помимо местных жителей, в число главных ценителей волжских видов вошли гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставропольского края, а также из соседних Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей и Татарстана.

«Мы видим, что гибкий график и удаленная работа прочно вошли в жизнь самарцев, и теплая погода лишь усилила этот тренд, — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области. — Сегодня стабильный сигнал нужен не только в деловом центре, но и на пляже. Чтобы клиенты могли комфортно работать и отдыхать у воды, мы модернизировали объекты связи. В Жигулевске инженеры увеличили зону действия LTE за счет дополнительных частот, а в Самаре и Тольятти обновили сеть точечно. Установка новых плат на действующее оборудование позволила улучшить качество связи без замены всей инфраструктуры».