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Исследование «Киберпротекта» и TenChat: 46% российских компаний считают себя слишком мелкой целью для кибератаки

Компания «Киберпротект» и социальная сеть TenChat представили результаты масштабного исследования, посвященного готовности отечественных организаций к киберинцидентам. В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей российского бизнеса, включая C-level руководителей, ИТ- и ИБ-специалистов. Они представляли компании всех масштабов — от микропредприятий и МСП до крупных организаций. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Исследование показало изменение подхода компаний к оценке киберрисков: сегодня бизнес больше опасается не самого факта атаки, а её последствий для операционной деятельности. Так, 60% респондентов назвали главным риском остановку работы организации. В числе других значимых последствий оказались финансовые убытки (18%), потеря клиентов и заказчиков (16%), а также репутационный ущерб (13%). Вместе с тем 48% участников сообщили, что в их компаниях за последний год не проводилось ни одной проверки возможности восстановления данных и критически важных систем после сбоя.

Парадокс «невидимости»: почему малый бизнес игнорирует угрозы

Несмотря на рост числа киберинцидентов, 46% опрошенных считает, что их компании — небольшая цель для хакеров. При этом, как показывает практика, сегодня злоумышленники всё чаще выбирают целью не самые крупные организации, а компании с менее зрелыми процессами защиты и восстановления (около половины всех атак приходится на этот сегмент). Малый и средний бизнес нередко становится удобной целью именно из-за ограниченных ресурсов, отсутствия специализированных ИБ-команд и недостаточного внимания к вопросам киберустойчивости.

Показательно, что те же 46% респондентов признают, что в случае серьезного сбоя компания не сможет быстро вернуться к нормальной работе. Риск атаки воспринимается как проблема крупных корпораций, тогда как собственная готовность к восстановлению остаётся вне фокуса внимания.

Осознание угроз растет быстрее готовности к восстановлению

Несмотря на высокий уровень внимания к теме киберрисков, практическая готовность компаний к серьезным сбоям остаётся ограниченной. Почти половина респондентов (48%) сообщили, что за последний год в их организациях ни разу не проводилось тестовое восстановление систем или данных. Еще в 20% организаций только планируют подобные проверки. Регулярно отрабатывают сценарии восстановления лишь в 10% компаний.

Такая ситуация формирует разрыв между ожиданиями и реальной готовностью к инцидентам. Треть участников исследования (32%) уверены, что смогут быстро восстановить работу после серьёзного сбоя, однако без регулярного тестирования объективно оценить сроки и полноту восстановления практически невозможно.

Дополнительным фактором риска остается отсутствие понятной системы управления. В 17% компаний не определен ответственный за восстановление после серьезного сбоя, еще в 19% решения в кризисной ситуации принимаются ситуативно. В совокупности это означает, что более трети организаций могут столкнуться не только с техническими последствиями инцидента, но и с управленческой неопределённостью в момент, когда скорость принятия решений напрямую влияет на финансовые потери.

Резервные копии есть, уверенности в восстановлении — нет

Несмотря на рост числа публичных киберинцидентов и регулярные сообщения о сбоях, многие компании по-прежнему не используют базовые практики защиты данных.

Так, в каждой четвёртой российской организации (24%) вовсе не делают резервное копирование. Еще 24% регулярно создают копии данных, однако не проверяют работоспособность систем в случае сбоя и возможность восстановить информацию. Полностью зрелый подход, предполагающий не только создание бэкапов, но и регулярное тестирование сценариев восстановления, демонстрируют лишь в 16% компаний.

Показательно и то, что 34% респондентов затруднились ответить, используется ли в их компании специализированная система резервного копирования. Для значительной части организаций процессы защиты данных остаются непрозрачными даже на уровне сотрудников и руководителей, вовлечённых в операционную деятельность.

Какие инциденты чаще всего происходят в компаниях

На работу компаний влияют и внутренние технические сбои, способные привести к недоступности сервисов, данных и ключевых бизнес-процессов.

Так, за последние три года наиболее распространенным инцидентом, которые отмечают участники исследования стали сбои в ИТ-системах — о них сообщили 21% респондентов. Следом идут фишинговые атаки (18%) и инциденты кибербезопасности (13%). При этом каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что за последние три года его организация не сталкивалась ни с одной из подобных ситуаций.

Предотвращению атак уделяют больше внимания, чем восстановлению

В случае инцидента в первую очередь компании стремятся вернуть в работу производственные и операционные системы (15%), клиентские данные и базы (14%), а также внутренние коммуникации и почту (13%). Системы безопасности и контроля доступа назвали наиболее приоритетными в этом контексте лишь 5% респондентов.

Однако 62% участников опроса признают, что в их компаниях вопросам предотвращения атак уделяется больше внимания, чем восстановлению после них. Исследование показывает, что для многих организаций кибербезопасность по-прежнему ассоциируется прежде всего с защитными средствами — антивирусами, системами мониторинга и контролем доступа.

«Современный подход к киберустойчивости исходит из того, что полностью исключить вероятность инцидента невозможно. Вопрос не в том, произойдет ли ИБ-событие, а в том, когда именно оно произойдет и насколько компания будет к нему готова. Считать, что именно вас это точно не коснется — большое заблуждение, которое чревато последствиями, которые могут сказаться на жизнеспособности организации. В этой связи для бизнеса любого размера все большее значение приобретает не только вопрос предотвращение атак, но и способность быстро восстановить работу критически важных систем и данных после сбоя», — сказала исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.

«Сегодня киберриски перестают быть исключительно ИТ-вопросом. Остановка сервисов, потеря доступа к данным или длительное восстановление напрямую влияют на выручку, клиентов и репутацию компании. Поэтому устойчивость бизнеса становится задачей не только ИТ-специалистов, но и руководителей», — спикер TenChat.

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