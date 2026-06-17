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«Инфосистемы Джет» выбрала «Контур.Толк» как единую платформу для коммуникаций

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» перевела более 2000 сотрудников на российскую платформу онлайн-коммуникаций «Контур.Толк». Решение заменило несколько зарубежных приложений и стало единой системой для онлайн-общения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

До миграции компания использовала два разных инструмента. С их помощью проводили планерки отделов, созвоны один на один, переписки и гибридные встречи в переговорных. В рамках стратегии перехода на российские on-premise-продукты в «Инфосистемы Джет» начали поиск альтернативы.

Компания изучила девять российских ВКС-платформ и протестировала несколько решений в своей инфраструктуре. По итогам пилота выбрали «Контур.Толк»: платформа стабильно работала под высокой нагрузкой, встроилась в существующую ИТ-среду компании и поддержала сценарии гибридных встреч. Дополнительным преимуществом стала совместимость с уже установленным оборудованием в переговорных комнатах — без замены «железа».

После выбора платформу интегрировали с шестью корпоративными системами: подключили SSO Blitz по OpenID Connect, настроили работу с Microsoft Exchange и Outlook, электронной почтой по SMTP и корпоративной телефонией по SIP. К «Контур.Толку» подключили 16 переговорных комнат и три учебных класса.

Дополнительно компания подключила корпоративный мессенджер «Чаты» «Толка», чтобы сотрудники могли переписываться и созваниваться в единой защищенной среде без переключения между разными сервисами.

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ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов Цифровизация

Перед масштабированием решение дополнительно проверила внутренняя служба информационной безопасности: специалисты провели аудит и пентест и передали вендору рекомендации по доработкам.

Дмитрий Кондратьев, ИT-директор «Инфосистемы Джет»: «При выборе системы унифицированных коммуникаций для нас был важен не только набор функций, но и готовность вендора учитывать наши потребности в планах развития, а также обеспечивать оперативную поддержку. Мы изучили и пропилотировали несколько решений, в том числе open source, и в итоге выбрали «Контур.Толк». После пилота мы перевели всю компанию — а это более 2000 сотрудников — на новую систему и сейчас продолжаем расширять доступный функционал с каждым обновлением».

Андрей Нестеренко, руководитель сервиса «Контур.Толк»: «Крупным компаниям важно, чтобы все рабочие коммуникации были собраны в одной управляемой системе — без зависимости от нескольких сервисов и внешней инфраструктуры. Это вопрос не только удобства, но и безопасности: контроль доступа, защита передаваемых файлов и данных, прозрачная интеграция с корпоративной ИТ-средой. Мы видим, что бизнес все чаще выбирает единые российские платформы, которые позволяют выстроить стабильную и защищенную среду для командной работы».

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