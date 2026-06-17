«1С Рарус» и «Авентин Сервис» внедрили систему управления тысячей домофонов с мобильным приложением для мастеров

Компания «1С Рарус» внедрила «1С:Управление сервисным центром» для ООО «Авентин Сервис», оператора обслуживания систем безопасности многоквартирных домов в Санкт Петербурге. Разработано мобильное приложение для выездных мастеров, IP телефония интегрирована с «1С». Под централизованное управление переведено более одной тысячи домофонов. Об этом CNews сообщили представители «1С Рарус».

«Авентин Сервис» с 2005 г. устанавливает и обслуживает системы безопасности многоквартирных домов. Среди партнеров — 50 управляющих компаний и свыше 40 ТСЖ. Компания является одним из трех частных операторов в Санкт Петербурге, имеющих доступ к общероссийской программе «Безопасный город» для интеграции с городскими системами видеонаблюдения и оперативного реагирования.

До управления домофонным сервисом «Авентин Сервис» использовал веб решение стороннего разработчика. Из за ограничений в развитии прежней системы компании потребовалось перейти на новую систему, обеспечив при этом бесперебойный запуск в сжатые сроки — не более трех месяцев от старта проекта.

После сравнительного анализа четырех вариантов было принято решение перейти на «1С:Управление сервисным центром» — отраслевое решение на базе «1С:Управление нашей фирмой». Внедрение выполняла компания «1С Рарус» как разработчик данного решения с опытом проектов для сервисных и управляющих компаний.

Результаты проекта

Создана централизованная система для всех процессов и подразделений компании: колл-центр, мастера, склад, расчетно-договорной отдел, бухгалтерия.

Выездные мастера получили полноценный мобильный инструмент, интегрированный с учетной системой в режиме реального времени.

Колл-центр работает в едином АРМ: звонок - автоматическое открытие формы заявки - мгновенная идентификация клиента - отправка задания мастеру.

Сформирована нормализованная адресная база с детализацией до уровня подъезда и диапазона квартир, что позволило объединить разрозненные данные из прежней системы и нескольких других источников, устранить различия в форматах записи адресов и сократить количество дублей и неточностей.

Кирилл Алексеевич Захаров, руководитель проекта «Авентин Сервис»: «Мы выбирали ИТ-партнера по всей России в поисках решения под нашу специфику. В итоге остановились на отраслевом разработчике "1С-Рарус" — и не прогадали. Команда сделала именно то, что нам было нужно: единую систему, в которой диспетчеры, исполнители работ, бухгалтерия и склад работают как одно целое. Сейчас мы управляем домофонами прямо из "1С", выездные мастера обрабатывают заявки с телефона, а клиенты платят на месте по QR-коду».

Замойский Даниил Владимирович, генеральный директор «Авентин Сервис»: «Проект стал для нас важным этапом развития единой цифровой среды компании. Мы не просто автоматизируем внутренние процессы — мы создаем инфраструктуру, которая делает обслуживание домов быстрее, прозрачнее и удобнее для жителей и управляющих компаний. Сегодня "Авентин Сервис" обслуживает более 40 тыс. устройств, свыше 200 тыс. квартир и порядка 500 тыс. пользователей в Санкт-Петербурге, а также является одним из основных подрядчиков программы "Безопасный город". Мы продолжим развивать цифровые сервисы и мобильные инструменты, сохраняя наш главный ориентир — делать городскую жизнь безопаснее, а дом — спокойнее».