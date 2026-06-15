Selectel и «Хайстекс» представили решение для георезервирования и аварийного восстановления инфраструктуры в облаке

Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе «Хайстекс Акура». Сервис позволит компаниям создавать резервную площадку в облаке Selectel и быстро восстанавливать работоспособность ИT-систем и бизнес-приложений в случае недоступности основной инфраструктуры.

Решение предназначено для компаний, которым важно минимизировать риски простоя критически важных сервисов и обеспечить быстрое восстановление инфраструктуры в случае сбоев. Сервис будет востребован в финансовом секторе, электронной коммерции, промышленности, телекоммуникациях и других сферах, где доступность цифровых сервисов для конечных пользователей имеет ключевое значение для бизнеса.

Новый продукт позволяет поддерживать актуальную копию инфраструктуры в резервном регионе облачной платформы Selectel, включая виртуальные машины, приложения, данные и сетевые настройки, а также автоматизирует процессы аварийного восстановления. Параметры восстановления могут настраиваться индивидуально для различных систем в зависимости от их критичности для бизнеса.

Инструмент расширяет возможности клиентов по построению отказоустойчивой инфраструктуры и дополняет запущенный ранее в Selectel геораспределенный (Multi-AZ) регион, в котором катастрофоустойчивость сетевых и PaaS-сервисов реализована «из коробки» — без дополнительных настроек.

Решение также подходит для резервирования инфраструктуры, размещенной у других провайдеров или в собственной виртуальной инфраструктуре заказчика (on-premise), и поддерживает сценарии аварийного восстановления даже при смене гипервизора. В этом случае в облачной платформе Selectel создается резервная копия инфраструктуры клиента. При возникновении сбоя на основной площадке компания может оперативно переключить критически важные сервисы на резервный контур и минимизировать время простоя ИT-систем.

Внедрение сервиса не требует от клиентов самостоятельной настройки сложной резервной архитектуры. Специалисты Selectel выполняют полный комплекс работ: проектируют архитектуру резервирования, настраивают репликацию данных и сценарии восстановления, а также проводят тестовые переключения с моделированием аварийных ситуаций. Такой подход позволяет заранее проверить работоспособность дополнительной площадки и убедиться в готовности инфраструктуры к реальным инцидентам.

«Современная ИT-инфраструктура становится все более распределенной и неоднородной: на фоне роста числа гибридных, мультиоблачных и мультивендорных инфраструктур, а также использования различных платформ виртуализации задачи аварийного восстановления становятся значительно сложнее. Это требует комплексного подхода к обеспечению устойчивости критически важных сервисов. Наше новое решение отвечает этому запросу, предоставляя заказчикам более высокий уровень контроля над процессами восстановления и уверенность в доступности сервисов даже в нештатных ситуациях. В результате клиенты получают гибкий и надежный инструмент, который помогает повысить устойчивость IT-инфраструктуры, сократить время восстановления сервисов и повысить отказоустойчивость бизнеса», — сказала Мария Седельникова, руководитель по развитию технологических партнерств, Selectel.

«Сегодня бизнесу важно не просто иметь резервную копию данных, а понимать, как именно будут восстановлены критичные сервисы при сбое, сколько времени это займет и какой объем данных допустимо потерять. Совместное решение Selectel и «Хайстекс» позволяет перевести аварийное восстановление из разового инфраструктурного проекта в управляемый сервис: с резервной площадкой в облаке, заранее подготовленными сценариями восстановления, тестовыми переключениями и понятными целевыми RTO и RPO. Для нас особенно важно, что сервис построен на базе отечественной платформы «Хайстекс Акура» и применим в гибридных и мультиплатформенных инфраструктурах. Последнее актуально для компаний, которые используют одновременно собственные мощности, облачные ресурсы и разные платформы виртуализации, но хотят иметь единый и проверяемый сценарий восстановления при недоступности основной площадки», — сказал Александр Шукевич, директор по развитию бизнеса, «Хайстекс».

Новый сервис дополняет экосистему решений Selectel для обеспечения надежности и непрерывной доступности инфраструктуры. Компания последовательно расширяет линейку сервисов, связанных с защитой данных, отказоустойчивостью и восстановлением ИT-систем: ранее клиентам стали доступны собственные и партнерские инструменты резервного копирования, а также сервис S3 Vault для защищенного хранения резервных копий данных. Решение на базе «Хайстекс Акура» дополняет этот набор возможностей, позволяя бизнесу быстро восстановить работу критически важных сервисов в облаке Selectel независимо от используемой инфраструктуры, платформы виртуализации или поставщика услуг.