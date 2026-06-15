Подтверждена совместимость RuDesktop с «Ред ОС М»

ООО «Передовые Технологии» и «Ред Софт» сообщают о совместимости программного комплекса RuDesktop с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Интеграция расширяет возможности удаленного доступа и централизованного управления ИТ-инфраструктурой в защищенной мобильной среде. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

RuDesktop – полностью российский программный комплекс для удаленного подключения и администрирования устройств. Программное обеспечение построено на клиент-серверной архитектуре и поддерживет подключение к устройствам на различных операционных системах, обеспечивая возможность централизованного управления смешанным парком мобильных и стационарных корпоративных рабочих мест, в котором могут быть как смартфоны и планшеты с «Ред ОС М», так устройства, работающие на базе Windows, macOS, Linux, а также других российских ОС и мобильной платформе Android.

Консоль управления RuDesktop позволяет из единого интерфейса администрировать весь парк устройств. Использование TLS и 256-битного шифрования обеспечивает защищенное подключение к удаленным рабочим местам, а современный технологический стек, включающий Rust, Python и YAML, гарантирует стабильную работу даже на устройствах с минимальными системными требованиями.

Использование RuDesktop на базе «Ред ОС М» позволяет организовать безопасный удаленный доступ и управление инфраструктурой с мобильных устройств без зависимости от иностранных решений, что особенно актуально для государственных организаций, финансового сектора и промышленных предприятий.