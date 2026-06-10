NOTA Group завершила опытную эксплуатацию коммерческой сети 2G на проекте «Бургуат» в Республике Саха

NOTA Group завершила период опытной эксплуатации коммерческой сети 2G, построенной для проекта «Бургуат» в Республике Саха (Якутия). Заказчиком проекта выступила АО «Росгеология». Сеть развернута на удаленной производственной площадке золотодобычи, расположенной примерно в 170 км от поселка Усть-Куйга. Об этом CNews сообщили представители NOTA Group.

Проект выполнен в условиях Крайнего Севера, где отсутствие готовой телекоммуникационной инфраструктуры требует комплексного подхода к организации связи. NOTA Group обеспечила полный связной контур объекта: организовала собственный спутниковый канал и построила на его базе коммерческую сотовую сеть 2G, обеспечив покрытие площадок производства работ мобильной связью.

Сеть предоставляет сотрудникам и подрядчикам базовые телекоммуникационные сервисы: голосовую связь, SMS и доступ к передаче данных. Кроме того, инфраструктура используется для выполнения требований недропользователя по комплексному мониторингу техники на участке золотодобычи в зоне охвата мобильной сети.

На базе сети работает система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ», применяемая для контроля бульдозеров, экскаваторов, грузовиков, погрузчиков и другой техники. Также на площадке развернута система видеонаблюдения и аналитики на восемь видеопотоков.

Как рассказал директор по стратегическому развитию NOTA Group Илья Кравцов, ключевой задачей было создать для удаленной площадки не только мобильную сеть, но и полноценную производственную инфраструктуру связи.

«На подобных объектах связь является не вспомогательным сервисом, а частью производственного процесса. В условиях Крайнего Севера и значительной удаленности от населенных пунктов необходимо одновременно обеспечить голосовую связь для персонала, передачу данных, работу систем мониторинга техники и видеонаблюдения. В проекте “Бургуат” NOTA Group обеспечила весь связной контур — от спутникового канала до мобильной сети 2G», — отметил Илья Кравцов.

Управляющий директор АО «Росгеология» Аюр Цыбиков отметил, что запуск сети позволил решить сразу несколько производственных задач.

«Для нас было важно обеспечить связь для сотрудников и подрядчиков, а также создать техническую основу для мониторинга техники и контроля производственной обстановки. Работа сети в период опытной эксплуатации подтвердила, что выбранное решение соответствует условиям удаленного объекта и задачам проекта», — сказал Аюр Цыбиков.

В результате проект «Бургуат» получил новую телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивающую связь персонала, передачу данных от систем мониторинга, контроль работы техники и поддержку видеонаблюдения. Для удаленной золотодобывающей площадки это повышает управляемость производственных процессов, улучшает контроль за техникой и создает дополнительные возможности для обеспечения безопасности работ.

Проект демонстрирует практический опыт NOTA Group в создании связи для удаленных промышленных объектов. Использование спутникового канала NOTA Group в сочетании с сотовой сетью позволяет быстро развернуть покрытие на производственной территории и обеспечить работу критически важных сервисов для персонала, подрядчиков и производственных служб.