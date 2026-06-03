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МТС прокачала связь поселке Тазовском за полярным кругом

МТС улучшила качество мобильной связи в поселке Тазовском на Крайнем Севере. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета в сети LTE выросла в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС обновили цифровую инфраструктуру на улицах Геофизиков и Калинина в центре и южной части поселка, в результате чего выросла емкость сети - ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Улучшение качества связи почувствуют местные жители в районе Тазовского районного дома культуры, Администрации Тазовского района, а также в краеведческом музее, в котором находятся коллекции предметов традиционного промысла и декоративно-прикладного искусства ненцев.

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В арктическом поселке Тазовском, который является центром промышленного освоения Заполярья, проживают около 8500 человек. Здесь находится уникальный музей вечной мерзлоты, который туристы могут посещать круглый год. Подземный музей в ледяной пещере посвящен арктической фауне и героям ненецких мифов, где естественный холод до -10 градусов позволяет гостям региона прочувствовать суровый климат Севера. Также в поселке стартуют рыболовные туры на реку Таз – экспедиции в места нетронутой природы за муксуном, нельмой, сигом и другими видами рыб. Модернизация сети МТС позволит путешественникам делиться в соцсетях и по видеосвязи своими впечатлениями от поездок в Заполярье.

«Мы продолжаем расширять инфраструктуру связи на Ямале, большое внимание уделяя отдаленным локациям, где связь является особенно важной и жизненно необходимой. Создаем мощный запас прочности сети, чтобы северяне с комфортом могли пользоваться привычными цифровыми сервисами, независимо от места проживания. Развитие цифровизации на арктической территории дает импульс к внедрению современных инновационных решений в социальной сфере, ЖКХ, туризме, промышленности для повышения безопасности и улучшения качества жизни», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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