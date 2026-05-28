«К2 НейроТех» собрал готовый к поставке ПАК для ИИ на основе платформы Yandex AI Studio

ИИ-интегратор полного цикла «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») собрал готовый к поставке заказчикам программно-аппаратный комплекс «ПАК-AI» с установленной на него платформой Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщил представитель «К2 НейроТех».

Решение поставляется в формате CAPEX: заказчик единовременно инвестирует в полностью готовый программно-аппаратный стек и получает его в собственность, что позволяет создавать и эксплуатировать корпоративные ИИ-приложения в собственном контуре — без необходимости отдельной закупки инфраструктуры и инсталляции ПО. Такой формат удобен компаниям, которые хотят поставить ИИ-инфраструктуру на баланс и управлять ее развитием на долгосрочном горизонте.

Yandex AI Studio в составе ПАК — это платформа для создания ИИ агентов и приложений, в состав которой входят генеративные модели семейства Alice AI, модели на Open Source, а также широкий набор инструментов для работы с файлами, интеграции с внешними системами, проектирования и оркестрации агентских приложений, работы с табличными данными и аналитикой, создания голосовых агентов. Решение ориентировано на компании финансового сектора, промышленности, ритейла и других отраслей, где особенно важны защита данных, локальность обработки и прозрачное управление вычислительными ресурсами. За счет предустановки и тестирования компонентов на совместимость сроки внедрения могут быть сокращены с месяцев до нескольких дней по сравнению с классическим сценарием самостоятельной сборки ИИ-ландшафта.

«ПАК-AI» поставляется с преднастроенной Yandex AI Studio, что позволяет выполнить установку комплекса в контуре заказчика и обеспечить корректное подключение платформы к его ИТ среде без дополнительной донастройки. Решение работает с конкретными задачами — от интеллектуальных помощников для обработки документов до анализа обращений клиентов и мониторинга процессов. Все компоненты протестированы на совместимость и поставляются как единое решение, что снижает риски архитектурных ошибок и сокращает сроки внедрения. При этом «ПАК-AI» — один из вариантов использования Yandex AI Studio: «К2 НейроТех» может развернуть платформу как в составе комплекса, так и на инфраструктуре заказчика, включая сложные интеграции с существующими системами и корпоративными данными.

Технически «ПАК-AI» с Yandex AI Studio реализован как законченный ИИ стек: уровень инфраструктуры (серверы, сеть, хранилища), слой оркестрации и мониторинга и платформа управления моделями. Такой вариант поставки подходит для компаний, которые готовы к долгосрочным инвестициям в ИИ, а также хотят полного контроля над данными, безопасностью и настройкой инфраструктуры. Подход дополняет on-premise LLMOps-платформу «К2 НейроТех» для пилотов и управления ИИ гипотезами и закрывает весь цикл — от первых экспериментов до вывода ИИ сервисов в критически важные бизнес процессы. Формат помогает заказчику получить готовую ИИ-инфраструктуру в едином решении, уже подготовленным к запуску, что снижает риски и ускоряет внедрение. Компания получает полный контроль над инфраструктурой, работу в закрытом контуре и долгосрочное использование ИИ-сервисов. «ПАК-AI» работает как собранный стек, который можно встроить в собственную ИТ-среду.

«Рынок корпоративного ИИ в России уже перерос стадию точечных пилотов, бизнесу нужна предсказуемая инфраструктура, которую можно развернуть за несколько дней и затем планово масштабировать. Интеграция Yandex AI Studio в «ПАК-AI» фактически создает стандартизированную платформу для корпоративного ИИ: компании получают единое пространство для работы с моделями, данными и ИИ сервисами при полном контроле над инфраструктурой и безопасностью. Наша команда сопровождает этот стек как интегратор полного цикла — от проектирования архитектуры и формализации требований до внедрения и последующей эксплуатации на стороне заказчика», — отметил Вячеслав Дегтярев, руководитель по развитию продуктовых решений «К2 НейроТех».

