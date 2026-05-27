МТС с начала года прокачала мобильный интернет в 30 сельских населенных пунктах Ставрополья

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в 30 сельских населенных пунктах Ставрополья. Качество голосовой связи и скорость передачи данных стали выше для 168 тыс. жителей края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили оборудование с увеличенным радиусом действия, что позволило значительно расширить покрытие в протяженных сельских населенных пунктах, а также на автодорогах регионального и федерального значения. Например, на трассе «Кавказ» рядом со станицей Зольской.

Теперь мобильный интернет теперь покрывает каждый уголок села Каясула в Нефтекумском районе и поселка Коммаяк в Кировском. В Коммаяке сейчас идет реконструкция местного музея им. Чухно, после завершения работ его посещение планируют включить в исторические турмаршруты по КМВ. Улучшенная передача данных пригодится селянам и гостям поселка, когда сюда начнут приезжать массовые экскурсии.

В нескольких сельских населенных пунктах технические специалисты вывели в эфир 19 отечественных базовых станций. Благодаря установке российского оборудования впервые мобильный интернет компании заработал в малых населенных пунктах Красная Поляна и Отрадный Туркменского округа, улучшено покрытие сети в селе Веселом и небольшом хуторе Калиновском Кочубеевского округа.

Также инженеры провели рефарминг, или перераспределение частот с устаревшего стандарта 3G на более востребованный 4G, в селах Безопасном Труновского округа, Нины Советского округа, Новоромановском Арзгирского, Николо-Александровском Левокумского, Сенгилеевском Шпаковского округа. Это позволило ускорить передачу данных в населенных пунктах на четверть.

«Мы видим, что активность абонентов в районах растет, в крупных поселениях развивается бизнес, которому необходима стабильная передача данных. Развитие сети в селах, станицах и окружных центрах для нас не разовая задача, а постоянная планомерная работа. В этом году работы по улучшению сети проведем более чем на 200 базовых станциях в сельских населенных пунктах», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

