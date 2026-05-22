Как Распадская угольная компания подтвердила потенциал экономического эффекта в производственно-логистической цепочке с помощью IBP на платформе Knowledge Space

Распадская угольная компания управляет полной цепочкой производства — от добычи угля и обогащения до железнодорожной логистики и портовых отгрузок. Чтобы оптимизировать процесс, руководство Распадской поставило цель — собрать в одной системе ключевые параметры производственно-логистической цепочки и получить оптимальный сценарий с точки зрения прибыли. При этом планирование добычи осталось за рамками оптимизационной модели: данные по добыче используются в системе как один из исходных параметров для дальнейших расчетов.

Как собрать бизнес-процесс в единую модель?

Компания нацелилась перейти от набора экспертных расчётов к сквозному планированию, которое бы сразу считало экономику всего производственно-логистического цикла целиком. Требования были стандартными для IBP: единая среда для всех участников, покрытие полного цикла планирования, сценарный анализ и горизонты — годовое скользящее планирование до 15 месяцев. Иными словами, сложнейшая задача звучала по-своему просто: синхронизировать в одном инструменте параметры сбыта, обогащения, логистики и финансовой оценки, а также учитывать данные по добыче как входное ограничение для расчетов. Это позволило автоматически получать лучший с точки зрения прибыли план по производственно-логистической цепочке.

«Для угольной компании план — это не таблица с объемами, а управленческое решение, которое сразу влияет на деньги. Нам нужен был инструмент, который позволяет быстро сравнивать бизнес-варианты и выбирать тот, где финансовый результат для компании выше» - поясняет ИО начальника планово-экономического управления Алексей Яковлев.

Оптимизационная модель на платформе Knowledge Space

В качестве технологической платформы выбрали Knowledge Space от вендора «Интегрированные Системы Управления». Логика работы решения полностью повторяет реальный бизнес‑процесс: каждый участник планирования вносит свои параметры и данные: спрос, доступные объёмы и ограничения по добыче, мощности обогащения, тарифы перевозчиков, контракты и другие вводные. Система учитывает все ограничения – доступные мощности, пропускную способность транспорта и портов, требования к качеству угля, квоты и «take-or-pay» по поставкам, задаёт целевую функцию (например, максимизация прибыли, маржи или чистого денежного потока).

Одна из интересных особенностей методологии Распадской – возможность гибко задавать «штрафы» за отклонения от заданных ограничений. Это позволяет найти баланс между прибыльностью и другими факторами, например, уровнем запасов сырья. В Knowledge Space эта методология была полностью реализована в режиме no-code – таким образом система не просто пересчитывает план, а автоматически выбирает лучший для компании сценарий работы цепочки с учётом всех условий, рисков и их относительной значимости.

Добыли экономию от оптимизации

Внедрение интегрированного планирования на платформе Knowledge Space сразу дало результаты. Появился единый источник данных для всех подразделений: расчёты выполняются по единой методологии в рамках одной модели. Решения стали прозрачными и сравнимыми: любой участник процесса может увидеть, как меняются финансовые показатели при тех или иных изменениях плана. В результате удалось синхронизировать параметры сбыта, обогащения, логистики и финансовой оценки с учетом доступных объемов добычи и ресурсных ограничений.

Система также помогла увидеть резервы, которые раньше терялись в разрозненных расчётах. По итогам моделирования будущего планового периода Распадская угольная компания высоко оценила потенциал экономического эффекта. Он может быть достигнут за счёт оптимизации логистики и смешивания углей без потери качества сырья. Теперь компания может заранее сравнивать сценарии и понимать, какие решения дают лучший финансовый результат.

«Мы увидели, что основной резерв находится не в каком-то одном участке, а на стыках между ними — между добычей, обогащением, логистикой и сбытом. Когда эти процессы считаются отдельно, часть возможностей просто не видна. Единая модель позволила посмотреть на цепочку целиком и оценить решения, которые могут дать компании значимый экономический эффект», — отмечает вице-президент по финансам Распадской угольной компании Станислав Кузнецов.

Как повторить опыт Распадской: практические выводы

Опыт проекта Распадской показывает, что основной риск внедрения интегрированного планирования – не в новой «непонятной» технологии, а в подходе к самому IBP.

Во‑первых, важно начать с методологии. Попытка автоматизировать «хаос как есть» лишь закрепит существующий разнобой. Прежде чем оцифровывать процессы, нужно согласовать единые правила планирования, допущения и расчёты.

Во‑вторых, модель нужно собирать итеративно. Идеальная система не появляется сразу – её надо тестировать и дорабатывать вместе с бизнес‑экспертами, постепенно добавляя новые функции и связи.

Во‑третьих, не стоит гнаться за быстрыми результатами. Сложные цепочки требуют поэтапного внедрения: сначала настраивают критичные модули (например, ввод данных, сценарии, базовую математическая модель), а уже потом наращивают функциональность (например, дорабатывают модели оптимизации, развивают визуализацию и аналитику).

В‑четвёртых, необходимо готовиться к изменению корпоративной культуры: переход от локальных Excel‑моделей к единой системе означает переход к общей ответственности за данные и решения. Вовлечение ключевых экспертов в тестирование и наличие наглядных инструментов (мнемосхем, карт, визуализаций) помогают сделать этот шаг плавным.

Наконец, пятый вывод – работать с качеством исходных данных. Система хорошо считает только на хорошем вводе: нужно заранее в методологии прописать правила валидации, чтобы ошибки при подготовке данных не испортили качество решений.

Не тот уголь, что в забое, а тот, что в эшелоне

Распадская получила готовый инструмент сквозного планирования, который обеспечивает прозрачность и управляемость на всех этапах процесса – от ввода показателей до утверждения сводного плана. Автоматизация позволила компании быстро считать альтернативные сценарии и видеть, как меняется прибыль от каждого решения. В проект также заложили базу для дальнейшего развития: система адаптивна к изменениям методологии и может интегрировать новые сервисы и алгоритмы по мере роста потребностей компании.

Как показал опыт Распадской, в современных сложных производственно-логистических цепочках выигрывает не тот, кто быстрее считает на местах, а тот, кто умеет видеть и оптимизировать бизнес как единую взаимосвязанную систему. Именно это становится источником конкурентного преимущества на рынке.