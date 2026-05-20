Стратегическое партнерство AggreGate и Deckhouse: российская альтернатива для управления промышленными данными и контейнеризации

Российский вендор AggreGate и ИТ-компания «Флант», заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на создание полностью российских экосистем для промышленной автоматизации и управления контейнерной инфраструктурой на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители AggreGate.

AggreGate — low-code IIoT-платформа для промышленной автоматизации, мониторинга и управления данными с оборудования. Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант» обеспечивает управление гибридной инфраструктурой, позволяя запускать виртуальные машины и контейнеры в единой среде под общим управлением, независимо от типа оборудования или облачного провайдера. Такое сочетание дает предприятиям возможность модернизировать ИТ‑ландшафт поэтапно, сохраняя бесперебойную работу текущих производственных контуров.

Ольга Микаллеф, коммерческий директор Aggregate: «Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Deckhouse. Партнерство позволит предприятиям строить цифровые решения на полностью российском стеке: от сбора данных с датчиков и контроллеров до развертывания и масштабирования приложений в контейнерных средах. Это особенно актуально для объектов КИИ, где требования к надежности, безопасности и импортозамещению критичны».

Александр Титов, генеральный директор компании «Флант»: «Рынок движется в сторону гибридных сред, где старые и новые системы должны работать вместе — и это именно та область, где Deckhouse силён. AggreGate органично дополняет нас на уровне промышленных данных и автоматизации. Мы рады начать это партнёрство и видим большой потенциал для совместных проектов».

Меморандум может стать первым шагом к совместным проектам в промышленности, энергетике, телекоме и других сферах.

