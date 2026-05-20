«Ростелеком» и «СберТех» заменят зарубежные СУБД на российскую платформу

«СберТех» и «Ростелеком» объявили о заключении меморандума о стратегическом сотрудничестве в сфере работы с большими данными и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Стороны начнут совместную работу по внедрению и сопровождению решений на базе высокопроизводительной реляционной системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB от «СберТеха» в инфраструктуре «Ростелекома». Российская СУБД заменит иностранные решения — Oracle Database и MS SQL Server — в критических информационных системах. Также функциональные возможности Platform V Pangolin DB по работе с векторными данными позволят создавать ИИ-агентов, рекомендательные системы, сервисы семантического поиска и интеллектуальной аналитики для эффективного управления большими объемами информации и ускорения бизнес-процессов.

Объединив компетенции в области искусственного интеллекта и работы с данными, «СберТех» и «Ростелеком» построят единую платформу для традиционных и ИИ-нагрузок. Это обеспечит импортозамещение критически важных систем и безопасность на уровне требований ФСТЭК, а также снизит совокупную стоимость владения корпоративной инфраструктурой.

Партнерство предполагает обмен лучшими практиками миграции с зарубежных СУБД, а также проведение совместных конференций, хакатонов и демодней. Для координации активностей будут созданы рабочие группы и проектный офис. Стороны не исключают запуск центров компетенций и программ подготовки кадров.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома», сказал: «Переход на отечественную СУБД Pangolin DB ускорит импортозамещение в контуре критической информационной инфраструктуры. Наше партнерство со “СберТехом” позволит не просто заменить зарубежные решения, а выстроить современную платформу управления данными с поддержкой ИИ-нагрузок и, как следствие, даст рынку инструменты нового поколения для работы с данными».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», отметил: «Разработка надежных решений для работы с данными — одна из ключевых компетенций “СберТеха”, и мы готовы делиться с партнерами лучшими практиками в этой области. Мы развиваем свои программные продукты с фокусом на производительность и безопасность, расширяя их функциональность в том числе за счет технологий ИИ. Такой подход позволяет компаниям использовать решения “СберТеха” не только для миграции с зарубежного ПО, но и для повышения эффективности бизнеса: ускорения процессов, снижения нагрузки на сотрудников, минимизации ошибок и улучшения клиентского сервиса».