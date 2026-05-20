«Ред софт» и ФГУП ГосНИИ ГА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» и федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации программ импортозамещения в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов и заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации ФГУП ГосНИИ ГА Сергей Левашов.

Партнерские отношения двух организаций основаны на успешном опыте взаимодействия. ФГУП ГосНИИ ГА внедряет продукты «Ред софт», среди которых система управления

ИТ-инфраструктурой «Ред Адм», операционная система «Ред ОС» для серверов и рабочих мест. Подписанное соглашение закрепляет намерение расширять совместную работу и углублять партнерство. Сотрудничество будет развиваться в нескольких направлениях, среди которых: подготовка и реализация концепции цифровой трансформации; изучение и тестирование перспективных технологий и продуктов; автоматизация рабочих процессов; обеспечение информационной безопасности; импортозамещение ИТ-решений.

Стороны договорились организовать регулярные совместные мероприятия, включая конференции, форумы и круглые столы, посвященные цифровизации и импортозамещению.

«Партнерство с «Ред софт» – это возможность использовать в деятельности ФГУП ГосНИИ ГА лучшие отечественные ИТ-решения, тестировать перспективные технологии и участвовать в разработке отраслевых стандартов. В своей практической деятельности мы видим положительные результаты от внедрения продуктов компании», – отметил Сергей Левашов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации.

«Мы высоко ценим доверие со стороны ФГУП ГосНИИ ГА и рады продолжить совместную работу. Наше сотрудничество направлено на развитие отечественных решений для критически важной отрасли страны – гражданской авиации. Мы видим огромный потенциал в совместной реализации проектов по импортозамещению, автоматизации рабочих процессов и обеспечению высокого уровня информационной безопасности. Уверен, что объединение экспертизы «Ред софт» в области системного ПО и научного потенциала ФГУП ГосНИИ ГА позволит внести весомый вклад в обеспечение цифрового суверенитета транспортной отрасли страны. Мы готовы к открытому диалогу и совместным исследованиям», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

В планах «Ред софт» и ФГУП ГосНИИ ГА на 2026 г. – проведение ряда совместных мероприятий в целях обмена опытом, а также выработка отраслевых подходов по внедрению отечественных разработок в ключевых направлениях транспортной отрасли.