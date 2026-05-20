Разделы

Бизнес Кадры
|

Будущие инженеры научатся решать отраслевые задачи на базе ПО «Группы Астра»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны объединят ресурсы для практической подготовки студентов ИТ-направлений в работе с российским системным ПО, в частности с программными продуктами «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специалисты «Астра Академии» будут преподавать профильные дисциплины в НИУ ВШЭ, а также участвовать в разработке и актуализации образовательных программ. У студентов появится возможность официально трудоустроиться в период практики. Стороны профинансируют их обучение по программам высшего образования для топ-специалистов в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации в рамках федеральных проектов на базе Аналитического центра при Правительстве России. Университет, в свою очередь, обеспечит необходимые условия для занятий и допуска сотрудников «Группы Астра» к преподаванию.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Группа Астра» — признанный лидер в разработке программного обеспечения и средств защиты информации, задающий высокие стандарты качества и надежности продукции. В свою очередь, МИЭМ – один из ведущих в стране образовательных центров для подготовки специалистов, готовых обслуживать такие продукты и создавать новые технологии. С обеих сторон накоплен большой опыт конструктивного взаимодействия бизнеса и высшего образования. В планах — комплексная коллаборация, касающаяся образования, научно-исследовательских проектов, организации инженерной практики для студентов, обмена опытом и экспертизой», — отметил Дмитрий Коваленко, проректор НИУ ВШЭ.

«Наши образовательные программы помогают выпускать специалистов, которые успешно решают задачи российской экономики. Сотрудничество с НИУ ВШЭ даст нам возможность системно подойти к подготовке таких кадров — от обновления учебных планов и академической теории до практики в реальных проектах. В этом, я считаю, и заключается настоящая синергия науки и бизнеса», — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Россияне придумали гибридный способ охлаждения процессоров. Он позволит делать носимые устройства более мощными и более компактными

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290