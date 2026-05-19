«Турбо Облако» представила платформу для управления мультиоблачной и гибридной инфраструктурой

Компания «Турбо Облако» представила облачную платформу нового поколения в концепции «Облако 3.0» для управления мультиоблачной и гибридной инфраструктурой. Эта разработка ориентирована на крупных корпоративных заказчиков, операторов связи и сервис-провайдеров, которым требуется централизованное управление распределенными облачными возможностями в едином контуре. Об этом CNews сообщил представитель компании «Турбо Облако».

Новая платформа позволяет объединять управление средами на виртуальных площадках в публичных и частных облаках с ресурсами на собственной инфраструктуре. Решение выступает в качестве универсального управляющего слоя, который координирует работу различных облачных сервисов, платформ и оркестраторов через единый интерфейс пользователя, API и средства автоматизации.

Продукт разработали для компаний, использующих сложную распределенную ИТ-инфраструктуру на ресурсах и сервисах сразу несколько облачных операторов наряду с собственными ЦОД. Ключевая задача платформы — упростить эксплуатацию облачных сред с комплексными топологиями, предоставив единый инструмент для операций всего жизненного цикла и сквозной контроль над вычислительными ресурсами, сервисами и данными. В числе основных возможностей — управление несколькими типами облаков и систем виртуализации, поддержка геораспределенных инфраструктурных сценариев и предоставление облачных сервисов по модели «оператор для операторов».

Решение обладает высокой гибкостью развертывания и может использоваться как внутри инфраструктуры облачного провайдера, так и на стороне клиента. Такой подход позволяет адаптировать решение под различные сценарии применения — от корпоративных ИТ-ландшафтов до распределенных сервисных платформ федерального масштаба.

Инфраструктурная база решения развивается с использованием сети дата-центров «РТК-ЦОД» и телекоммуникационной системы «Ростелекома», что обеспечивает масштабируемость, отказоустойчивость и возможность работы с распределенными облачными ресурсами в разных регионах страны.

Система в первую очередь ориентирована на крупный бизнес, промышленные компании, финансовый сектор, ритейл, операторов связи и организации с распределенной филиальной сетью, которым требуется единый подход к управлению гибридной ИТ-инфраструктурой.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Современные компании все чаще используют сразу несколько облачных сред и распределенную инфраструктуру, что существенно усложняет процессы управления ресурсами. Наша новая платформа позволяет объединить эти среды в едином контуре и обеспечить прозрачную работу с облачной инфраструктурой вне зависимости от того, где физически размещены сервисы и вычислительные мощности. Мы видим растущий запрос рынка на подобные решения, особенно со стороны крупных организаций и сервис-провайдеров».