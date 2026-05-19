Группа Arenadata и Cloud.ru объединяют экспертизу для развития решений в области данных и ИИ

Группа Arenadata, отечественный разработчик программного обеспечения в области систем управления и обработки данных, и Cloud.ru, российский провайдер облачных сервисов и ИИ‑технологий, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Партнерство охватывает широкий круг задач, связанных с развитием отечественных ИТ-решений и цифровизации. Компании договорились совместно работать над проектами импортозамещения программного обеспечения в различных отраслях экономики, включая развитие решений в области виртуализации и платформ искусственного интеллекта (ИИ), а также формирование подходов к интеграции и функциональным требованиям информационных систем.

Отдельное внимание будет уделено обмену опытом и лучшими практиками в ключевых технологических направлениях. Речь идет о развитии облачных вычислений и виртуализации ИТ-инфраструктуры, управлении центрами обработки данных, создании программно-аппаратных платформ для работы с данными в режиме реального времени, а также о решениях в области больших данных, предиктивной аналитики и искусственного интеллекта, включая цифровых помощников и чат-ботов. В контур сотрудничества также входят вопросы квантовых вычислений и обеспечения информационной безопасности.

«Партнерство с Cloud.ru для нас является возможностью расширить применение технологий Группы Arenadata в ключевых отраслях и совместно с коллегами развивать практические сценарии использования данных. Мы рассчитываем, что объединение экспертизы позволит быстрее создавать востребованные решения и повышать эффективность цифровых проектов», — сказал Антон Близгарев, директор по развитию бизнеса группы Arenadata.

«Вместе с Arenadata мы помогаем бизнесу преодолеть один из основных барьеров промышленного внедрения ИИ — недостаток практик работы с данными. Наше партнерство нацелено на развитие доступных инструментов для аналитики и машинного обучения. Мы стремимся обеспечить оптимальный баланс между скоростью обработки данных, экономической эффективностью и требованиями безопасности», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Компании также договорились о регулярном обмене экспертизой, проведении совместных встреч и консультаций, создании рабочих групп, а также о подготовке и реализации совместных мероприятий и проектов.