Sitronics Group создаст систему диспетчеризации для ЦОД телеком-оператора на Дальнем Востоке

Инженеры российской ИТ-компании Sitronics Group в рамках контракта с федеральным телеком-оператором реализуют проект по созданию автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ). Специалисты оснастят два действующих дата-центра заказчика программным комплексом собственной разработки. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Главная цель проекта — автоматизация сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического оборудования ЦОД. И реализация программы импортозамещения. Внедряемая АСДУ обеспечит сквозной мониторинг и контроль всей инфраструктуры объектов, включая зоны трансформаторных подстанций, щиты электроснабжения, источники бесперебойного питания (ИБП), климатические параметры серверных шкафов, а также системы кондиционирования и пожаротушения.

В числе ключевых функций системы — автоматический сбор данных со всего спектра инженерного оборудования ЦОД, возможность оперативного управления сценариями обработки данных и режимами работы систем, непрерывный контроль параметров с визуализацией состояния узлов в реальном времени, глубокая аналитика с автоматической фиксацией, обработкой и архивацией всех событий.

«Программное решение будет интегрировано с ITSM-системой телеком-оператора, DCIM системой, а также с глобальной зонтичной системой диспетчеризации, консолидирующей данные с ключевых дата-центров оператора в стране», — сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Григорьев.

Система будет выдавать оператору оптимальные рекомендации по точечной настройке оборудования для повышения энергоэффективности ЦОД. Реализация проекта с применением отечественного ПО и оборудования автоматизации позволит обеспечить полную наблюдаемость и управляемость дата-центров, а также обеспечит возможность полноценной технической поддержки внедренного решения.

