«Атол» выбирает ЦОД IXcellerate для размещения высоконагруженной инфраструктуры

Компания «Атол», разработчик технологий для обмена товарами и услугами, сообщила о переносе своих серверных мощностей в IXcellerate. Для размещения инфраструктуры компания арендовала стойки в дата-центре MOS5 в Южном кампусе в Москве, а также зарезервировала емкость под развитие. Плотность энергопотребления каждой стойки составляет 13 кВт. Инсталляция ориентирована на высокопроизводительное оборудование для поддержания работы корпоративных платформ, сервисов подписки и анализа больших данных.

Переезд в новый ЦОД – результат быстрого роста компании и её продуктового портфеля. Кратный рост пользователей, а также запуск новых цифровых услуг увеличивает нагрузку на серверную инфраструктуру, что требует ее постоянного обновления и профессиональной поддержки.

Для решения своих задач «Атол» выбирала дата-центр с возможностью масштабирования, способный удовлетворить серьезные запросы в энергопотреблении и охлаждении: использование технологий AI и ML, а также переход на высокопроизводительные процессоры AMD повысили требования к мощности инфраструктуры ЦОД и отказоустойчивости.

«Рост нагрузки на инфраструктуру требует не просто наращивания мощностей, но и партнёрства с оператором ЦОД, который способен гарантировать безотказную работу в любых условиях. Для нас критически важны масштабируемость, надёжность уровня Tier III и возможность оперативного развертывания ресурсов. IXcellerate предоставил именно такое решение, что позволяет нам поддерживать высокие стандарты обслуживания наших клиентов и выполнять взятые на себя обязательства по SLA», – сказала Мария Матвеева, директор департамента развития систем управления «Атол».

Главным аргументом в пользу дата-центра MOS5 стало использование технологии низкоскоростной вентиляции воздуха по принципу «холодная стена». Запатентованный IXcellerate способ кондиционирования гарантирует эффективное охлаждение в высоконагруженном машзале, что является важным условием для размещения стоек с современными GPU- и CPU-платформами.

Принцип сетевой нейтральности и собственный телехаус IXcellerate позволили заказчику быстро организовать связность для настройки эффективного обмена трафиком между площадками и построить отказоустойчивую архитектуру с минимальными задержками.

«Заключая контракт, мы отвечаем перед заказчиками за надежность инфраструктуры и ее бесперебойную работу. Наша задача – обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, чтобы исключать риски потери прибыли. Мы успешно решаем ее уже более 10 лет и строим новые дата-центры, способствуя развитию всех участников коммерческой экосистемы и цифровой экономики России», – сказал Андрей Аксёнов, генеральный директор IXcellerate.