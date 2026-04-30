«Первый Бит» автоматизировал управление проектами для производителя композитов «Карбоним Инжиниринг»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал управление проектным производством и продажами для компании «Карбоним Инжиниринг», осуществляющей полный цикл разработки изделий из композитных материалов. Внедрение CRM «Битрикс24» и серия доработок логики процессов позволили компании устранить разрывы между отделами продаж, технологами и цехом. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

До старта проекта компания сталкивалась с типичными сложностями активно растущего бизнеса. Технические задания и чертежи терялись в почтовых ящиках и переписках в мессенджерах. Контроль сроков требовал постоянных совещаний, а оценить реальную загрузку производственных мощностей и текущий статус конкретного заказа без телефонных звонков начальнику цеха было практически невозможно. Отсутствие единого регламента передачи данных между менеджерами и технологами тормозило подготовку коммерческих предложений.

Специалисты «Первого Бита» предложили решение, в основе которого лежит глубокая кастомизация смарт-процессов «Битрикс24» под производственную специфику клиента. Ключевой задачей стало выстраивание сквозной цепочки без разрыва данных. При поступлении новой заявки система не просто создает карточку лида, но и контролирует скорость реакции менеджера: если квалификация запроса затягивается дольше часа, руководителю автоматически уходит уведомление.

Уникальность внедрения заключалась в создании двух связанных смарт-процессов: «Оценка» и «Производство». Как только менеджер конвертирует лид в сделку, технолог получает доступ к техническому заданию прямо в карточке CRM. Он рассчитывает себестоимость материалов, подбирает технологию и заносит плановые сроки. Система сразу переносит эти данные в шаблон коммерческого предложения и договора, исключая ручной ввод и ошибки.

При поступлении оплаты от клиента автоматически запускается смарт-процесс «Производство». Начальник цеха видит весь пакет документов онлайн. Передача заказа между этапами – от изготовления мастер-модели до контроля качества и отгрузки – фиксируется в системе сменой ответственных и статусов. Менеджер по продажам получает эту информацию в реальном времени, что избавило производственников от необходимости отвлекаться на отчеты о готовности изделий.

Главным измеримым результатом проекта стало радикальное сокращение времени на обработку входящих запросов. Срок реакции на клиентские заявки сократился с нескольких дней до нескольких часов. Руководство получило прозрачный цифровой срез загрузки предприятия. Даже при смене менеджера на проекте вся история взаимодействия с клиентом, чертежи и версии договоров остаются в карточке сделки.

«Раньше мы тратили много времени на поиск переписки и согласование нюансов между отделами. Сейчас любой сотрудник, имеющий доступ, понимает, на какой стадии находится заказ: рассчитывается ли смета, стоит ли оснастка или изделие уже на контроле качества. Это позволило нам не только ускорить процессы, но и повысить лояльность клиентов за счет точных сроков и прозрачности», – сказал руководитель коммерческой службы компании «Карбоним Инжиниринг» Николай Волков.

Руководитель проекта со стороны «Первого Бита» отмечает сложность интеграции производственных регламентов в типовой CRM-фреймворк.

«Главным вызовом было не просто настроить карточки, а спроектировать бесшовный поток данных от отдела продаж к технологу и далее в цех. Мы перенесли логику производственного документооборота «Карбоним Инжиниринг» в смарт-процессы так, что менеджер не видит технических излишеств, но получает готовые цифры для клиента, а производство – четкое ТЗ без искажений», – сказал руководитель отдела внедрения «Битрикс24» в компании «Первый Бит» Евгений Пастощук.

Проект «Первого Бита» для «Карбоним Инжиниринг» подтверждает, что грамотная адаптация российских облачных инструментов позволяет выстроить предсказуемую и управляемую систему продаж и производства даже высокотехнологичным компаниям с индивидуальным циклом изготовления изделий.