Разделы

Бизнес Кадры
|

Генеральный директор Postgres Professional переизбран в правление АРПП «Отечественный софт»

Генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко переизбран в состав правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» на новый срок. Решение принято по итогам годового общего собрания АРПП, которое состоялось 21 апреля 2026 г. в РТУ МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В ходе собрания участники Ассоциации подвели итоги деятельности за 2025 г., утвердили отчетную документацию, финансовый план и бюджет на 2026 г., а также определили приоритетные направления работы на 2026–2027 гг. В числе ключевых направлений были обозначены технологическая независимость, цифровая трансформация и искусственный интеллект, поддержка экспорта российского ПО, информационная безопасность, развитие российского ПО в образовании, промышленности, здравоохранении и других отраслях.

Значимым направлением общественно-отраслевой работы Ивана Панченко в рамках АРПП остается участие в развитии российского программного обеспечения и координации экспертного диалога между вендорами, заказчиками и отраслевыми объединениями. Иван Панченко возглавляет Комитет по интеграции российского программного обеспечения АРПП, в состав которого входят представители 43 компаний. Основной целью работы Комитета на 2026 г. является развитие совместимости и оказание содействия повышению зрелости комплексных программных продуктов российских разработчиков для поддержки конкурентоспособности отечественных решений и обеспечения цифрового суверенитета России.

Кроме того, Иван Панченко – председатель Центра компетенций развития СУБД. По итогам прошедшего года в рамках этой деятельности были сформированы предложения по ИТ-ландшафту СУБД российских вендоров, а также выполнена консолидация функционально-технических требований к классу программного обеспечения «Системы управления базами данных». В эту работу были вовлечены члены АКПО — крупнейшие государственные компании и корпорации, а также ряд ключевых российских вендоров СУБД.

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись
Такая консолидация требований имеет стратегическое значение для рынка: она позволяет синхронизировать ожидания крупных заказчиков и возможности разработчиков, вырабатывать единые подходы к оценке зрелости отечественных СУБД и формировать более предсказуемую траекторию развития российских платформ управления данными. Для заказчиков это снижает риски миграции и эксплуатации критически важных информационных систем, а для вендоров — создает более прозрачный ориентир для продуктового развития.

«Сегодня технологическая независимость в области СУБД — это уже не только вопрос импортозамещения. Речь идет о формировании зрелой экосистемы, в которой заказчики, разработчики и отраслевые объединения совместно определяют требования к надежности, производительности, безопасности и совместимости решений. Работа в правлении АРПП и в Центре компетенций развития СУБД позволяет системно участвовать в этом процессе и выстраивать диалог, необходимый для развития конкурентоспособного российского ПО», — отметил Иван Панченко, генеральный директор Postgres Professional.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Российские разработчики нашли способ отучить GPT и DeepSeek от соглашательства

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

600 сотрудников Google потребовали от гендиректора отказаться от участия в секретных проектах Пентагона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще