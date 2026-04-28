ДОМ.РФ и Минстрой России запустили единый Центр компетенций по цифровизации строительства

Группа ДОМ.РФ совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявили о запуске Центра компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства. Новый центр, созданный на базе дочерней ИТ‑компании «ДОМ.РФ Технологии», призван консолидировать передовую экспертизу госкомпании и перевести отрасль на принципиально новый уровень эффективности, производительности и технологической независимости.

Основная цель центра — системная поддержка регионов и застройщиков в комплексной цифровой трансформации всего девелоперского цикла: от градостроительного планирования до эксплуатации готовых объектов.

«Для строительной отрасли страны в рамках реализации федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сегодня приоритетом является решение задач по повышению производительности труда, сокращению инвестиционно-строительного цикла и привлечению квалифицированных кадров. Цифровизация — одно из ключевых направлений для решения поставленных задач и развития рынка жилищного строительства. Для каждого региона будет предусмотрен индивидуальный пакет поддержки: проведение оценки текущего уровня цифровой зрелости, подготовка аналитических отчётов с конкретными рекомендациями, проведение стратегических сессий по цифровизации», — отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Новый Центр компетенций аккумулирует уникальный опыт ДОМ.РФ, включая комплексную цифровизацию девелоперского цикла, банковскую экспертизу, разработку и внедрение отечественного программного обеспечения, применение технологий информационного моделирования (ТИМ) и искусственного интеллекта, а также вопросы кибербезопасности. Ключевым звеном в этой экосистеме станет портал «ЭКСПЕРТ.ДОМ.РФ», который выступит в роли цифрового хаба для всей строительной отрасли.

«Для нас запуск Центра компетенций — это консолидация прикладной экспертизы и подготовка на её основе качественных цифровых сервисов для строительства. Нашей командой уже реализовано более 2500 строительных проектов по всей территории России, строится с нашим участием свыше 10 млн квадратных метров, и мы имеем за плечами более 50 проектов комплексной цифровизации. Уверен, что эта экспертиза поможет реализовать любой запрос девелопмента и отрасли жилищного строительства в целом», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Деятельность Центра выстроена в русле стратегических задач по достижению технологического суверенитета строительной отрасли. Особое внимание будет уделяться внедрению российского ПО, где значительную роль играет разработанная ДОМ.РФ платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС), которая уже вошла в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Параллельно с внедрением технологий Центр сфокусируется на подготовке кадров новой формации — специалистов, способных эффективно работать с ТИМ и инструментами анализа больших данных. Обучение будет проходить на базе Академии ДОМ.РФ Технологии, что позволит нивелировать кадровый дефицит и обеспечить отрасль профессионалами, владеющими самыми современными цифровыми компетенциями. Как ранее сообщили в Минстрое России, запуск Центра компетенций является важным шагом в выстраивании системной работы по цифровизации строительной отрасли на федеральном уровне. Так, в марте 2026 года стартовала оценка уровня цифровой зрелости девелоперских проектов в регионах по согласованной методике — первая такая оценка проведена в Самарской области. В июле 2026 года планируется значительное расширение наборов датасетов на отраслевой платформе данных, а к марту 2027 года будут подготовлены предложения по созданию дополнительных механизмов стимулирования роста цифровой зрелости девелопмента. Кроме того, будут запущены новые сервисы для девелопмента, такие как создание с применением ИИ мастер-плана участка, планировки и квартирографии, генерация фасадов, массинг.