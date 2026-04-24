Подтверждена совместимость «АльтерОС» и SCADA-системы «Раскада»

Компании «АЛМИ Партнер» и «Ракурс-инжиниринг» успешно завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» с программным комплексом «Раскада». Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Результаты испытаний подтвердили полную совместимость и корректную работу решений в единой инфраструктуре, что значительно упрощает импортозамещение на промышленных предприятиях: заказчики получают готовое решение для управления технологическими процессами без доработок. Сертификат позволяет создавать полностью российскую экосистему для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе решений из Единого реестра отечественного ПО.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

Программный комплекс «Раскада» — российская система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), предназначенная для разработки программного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП. Обеспечивает сбор данных и отправку команд управления контроллерам АСУ; алгоритмизирует обработку данных и управление технологическими процессами с помощью скриптового языка; архивирует собранные данные и хранит историю событий контроллеров в специализированной БД; представляет оперативные и архивные данные на мнемосхемах, в виде трендов и таблиц; организует графический интерфейс управления технологическими процессами; отслеживает аварийные ситуации и информирует пользователя; формирует отчетность о ходе и результатах процессов за произвольные периоды. Программный комплекс «Раскада» является кроссплатформенным.

«Подтверждение совместимости "Раскада" с "АльтерОС" — это важный шаг для создания безопасных и полностью отечественных экосистем АСУ ТП. Теперь промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры могут использовать решение, которое отвечает реальным задачам управления сложными технологическими процессами. Мы видим большой интерес со стороны энергетики, нефтегазового сектора и производства, где надежность ключевой приоритет», — отметил Станислав Орлов, технический директор «АЛМИ Партнер».

«"Раскада" как кроссплатформенная SCADA-система успешно прошла все испытания в среде "АльтерОС", демонстрируя стабильную работу всех ключевых функций от сбора данных с контроллеров и алгоритмизации процессов до визуализации на мнемосхемах и формирования аналитических отчетов. Сертификат дает заказчикам полную уверенность в том, что они могут строить современные отечественные АСУ ТП без дополнительных доработок, что особенно важно для стратегических объектов», — отметил Михаил Горохов, заместитель технического директора «Ракурс-инжиниринг».