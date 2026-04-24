Matrix Audio представила новый музыкальный стример MS-1c

Matrix Audio выпустила новый музыкальный стример MS-1c. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Передняя панель устройства практически неотличима от MS-1 2024 г. – это корпус классической ширины в 43 сантиметра. На задней панели сохранены XLR и RCA выходы на высококачественных разъемах. При этом по сравнению с референсной моделью, MS-1c не предлагает сетевой SFP-вход «LAN по оптике». Также исчезли аналоговые входы, включая фонокорректор, и вход внешнего тактового генератора. Зато присутствует полный набор цифровых выходов на внешние ЦАП, в том числе – i2S. Это позволяет использовать Matrix Audio MS-1c в качестве самого современного Hi-Res-транспорта.

«Под капотом» сохранён высочайший уровень флагманских стримеров M-серии: линейный блок питания на основе тороидального трансформатора с разделением питания цифровых цепей и аналогового выходного каскада. В качестве ЦАП используется флагманская комбинация чипов AKM VELVETSOUND – AK4191 плюс AK4499EX. Два внутренних фемтосекундных клока раздельно поддерживают частоты, кратные 44,1 и 48 кГц. Выходной каскад при этом сделан на основе шведских трансформаторов LUNDAHL, которые дают натуральный и телесный звуковой подчерк Hi-Res-контенту. MS-1c можно подключать напрямую к активной акустике или балансному усилителю мощности благодаря возможности 100-ступенчатой регулировки громкости на выходных разъёмах.

Стримеры Matrix Audio работают на собственной платформе MA Player, построенной на базе Linux. Фирменное приложение MA Remote полностью русифицировано. Реализована полная интеграция с сервисом Apple Music, в дополнение к традиционным для аппаратов такого класса Qobuz, Tidal, Spotify и поддержке Roon.

Слот для SSD-накопителя M2 и возможность подключения по USB внешнего CD-привода позволят без проблем сохранить коллекцию компакт-дисков или собственные музыкальные файлы в самом стримере.

Matrix Audio MS-1с сразу выпускается в двух цветовых вариантах корпуса из алюминиевых панелей с 3D фрезеровкой: чёрном и серебристом. Чёрный финиш более популярен в России, так что это позволит без труда сочетать Matrix Audio MS-1с с компонентами других производителей. А референсный дизайн с полноцветным дисплеем на передней панели станет украшением любой системы.

Цена Matrix Audio MS-1c – 595 тыс. руб.

