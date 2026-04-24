Аналитика Bronevik.com: минимальные цены на летний отдых — на юге, в Центральной России и Поволжье

Платформа Bronevik.com проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в России на летний период. Как показало исследование, наиболее бюджетные варианты размещения доступны на юге страны, а также в ряде городов Центральной России и Поволжья. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Среди популярных локаций минимальная средняя цена зафиксирована в Ставрополе – 4,2 тыс. руб. за ночь. В топ по доступности размещения также вошли другие южные направления – Астрахань и Минеральные Воды (по 5 тыс. руб. за ночь). Значительная часть позиций рейтинга приходится на города Центральной России – Брянск (4,3 тыс. руб.), Липецк (4,4 тыс. руб.), Смоленск (4,6 тыс. руб.) и Орел (5 тыс. руб.), а также Поволжья - Саратов (4,5 тыс. руб.) и Тольятти (4,9 тыс. руб.). Таким образом, самые низкие цены на отели характерны преимущественно для городов вне ключевых туристических кластеров, где сезонные колебания спроса выражены слабее, чем на курортах.

К числу «дорогих» направлений относятся и города Дальнего Востока – Южно-Сахалинск (12,3 тыс. руб.) и Владивосток (10,9 тыс. руб.). Здесь уровень цен во многом определяется ограниченным предложением и более высокими операционными затратами отелей, что отражается на их тарифах.

В среднем по России, на конец апреля, стоимость на размещения летом составляет 8,1 тыс. руб. за ночь, тогда как средний чек уже совершенных ранних бронирований – 6,9 тыс. руб. Это указывает на то, что на этапе раннего планирования россияне чаще выбирают доступные варианты размещения и фиксируют бронирования по более низким тарифам.