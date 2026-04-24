Разделы

Веб-сервисы
|

Аналитика Bronevik.com: минимальные цены на летний отдых — на юге, в Центральной России и Поволжье

Платформа Bronevik.com проанализировала цены на отели и другие объекты размещения в России на летний период. Как показало исследование, наиболее бюджетные варианты размещения доступны на юге страны, а также в ряде городов Центральной России и Поволжья. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Среди популярных локаций минимальная средняя цена зафиксирована в Ставрополе – 4,2 тыс. руб. за ночь. В топ по доступности размещения также вошли другие южные направления – Астрахань и Минеральные Воды (по 5 тыс. руб. за ночь). Значительная часть позиций рейтинга приходится на города Центральной РоссииБрянск (4,3 тыс. руб.), Липецк (4,4 тыс. руб.), Смоленск (4,6 тыс. руб.) и Орел (5 тыс. руб.), а также Поволжья - Саратов (4,5 тыс. руб.) и Тольятти (4,9 тыс. руб.). Таким образом, самые низкие цены на отели характерны преимущественно для городов вне ключевых туристических кластеров, где сезонные колебания спроса выражены слабее, чем на курортах.

К числу «дорогих» направлений относятся и города Дальнего ВостокаЮжно-Сахалинск (12,3 тыс. руб.) и Владивосток (10,9 тыс. руб.). Здесь уровень цен во многом определяется ограниченным предложением и более высокими операционными затратами отелей, что отражается на их тарифах.

В среднем по России, на конец апреля, стоимость на размещения летом составляет 8,1 тыс. руб. за ночь, тогда как средний чек уже совершенных ранних бронирований – 6,9 тыс. руб. Это указывает на то, что на этапе раннего планирования россияне чаще выбирают доступные варианты размещения и фиксируют бронирования по более низким тарифам.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал карту «Импортозамещение в банках 2026»

ИИ-помощник Microsoft начнет без спроса исправлять и переписывать документы пользователя

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Академик РАН: Россиянам не стоит увлекаться «яркими вспышками» ИИ

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Только не нацмессенджер. Российский бизнес уходит из Telegram в отечественные корпоративные мессенджеры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще