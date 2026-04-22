Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Bell Integrator FabricaONE.AI разработала сервис по контролю штрафов и начислений в российском интернет-банке для малого бизнеса

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала для российского банка сервис по контролю за штрафами и начислениями для малого бизнеса. Новое решение встроено в действующий интернет-банк заказчика для юридических лиц, которым ежемесячно пользуются более 2 млн клиентов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый сервис позволяет организациям контролировать поступление начислений и штрафов от контролирующих и государственных органов и своевременно оплачивать поступившие начисления, не допуская просрочек. Решение «Штрафы и начисления» стало очередным этапом развития интернет-банка заказчика для корпоративных клиентов и дополнило его функционал, уже включающий в себя проведение платежей, зарплатный проект, операции по внешнеэкономической деятельности, кредитование и другие возможности.

Специалисты Bell Integrator FabricaONE.AI встроили в сервис регулярные автоматические запросы в фоновом режиме по ИНН компании в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), куда поступает информация из ГИБДД, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, Таможенных органов, Ространснадзора и Департамента транспорта. Также возможен поиск по уникальному идентификатору начисления (УИН). Благодаря этому клиенты получили отображение входящих штрафов и счетов от государственных органов в реальном времени, а также всплывающие уведомления о начислениях при авторизации в интернет-банке.

Кроме того, сервис был дополнен функционалом для быстрой оплаты начислений в интернет-банке со счета компании. Автоматическое заполнение необходимых полей платежа минимизирует вероятность ошибки при заполнении документов и значительно экономит время клиентов.

Возможности сервиса «Штрафы и начисления» для пользователей интернет-банка: загрузка информации о всех начислениях юридического лица освобождает клиентов от необходимости самостоятельно проверять их на сайтах различных ведомств; оперативный обмен данными с ГИС ГМП для подтверждения факта оплаты снижает риск блокировки счетов судебными приставами из-за неоплаченных постановлений; сохранение в системе полной истории начислений и платежей упрощает ведение бухгалтерского учета.

По словам руководителя проекта Bell Integrator, созданный компанией сервис стал важным этапом в развитии экосистемы интернет-банка заказчика. Он превратил рутинные платежи юридических лиц в быстрый и прозрачный процесс внутри одного интерфейса без необходимости собирать информацию из разных источников. Расширение функционала интернет-банка для бизнеса повысило его конкурентоспособность и способствует росту числа корпоративных клиентов, для которых крайне важно своевременное и корректное проведение платежей в адрес государственных ведомств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

