BI.Zone представила платформу для управления поверхностью атаки BI.Zone EASM

Компания BI.Zone представила платформу для управления поверхностью атаки BI.Zone EASM. Интеграция платформы с BI.Zone Threat Intelligence дает дополнительный контекст для приоритизации уязвимостей, а обновленный интерфейс улучшает видимость результатов проверки внешнего периметра.

Новая платформа вобрала в себя ключевую функциональность BI.Zone CPT по оценке уровня защищенности инфраструктуры, борьбе с теневыми IT и отслеживанию новых сервисов на периметре.

В рамках BI.Zone EASM эти возможности расширены и дополнены за счет глубокой интеграции с порталом киберразведки BI.Zone Threat Intelligence.

Павел Загуменнов, руководитель BI.Zone EASM, сказал: «Помимо списка обнаруженных уязвимостей, пользователи платформы также будут получать дополнительный контекст для их приоритизации. В частности, он будет включать информацию об эксплуатации уязвимости в реальных атаках и обсуждении таких планов злоумышленниками на теневых ресурсах, данные о доступности эксплоитов, а также о наиболее важных экспозициях внешнего периметра».

На новой платформе также улучшена видимость результатов проверок внешнего периметра. Чтобы пользователи могли в кратчайшие сроки узнавать о появлении на периметре потенциально небезопасных сервисов, добавлена возможность работы с черными списками. Во многих компаниях корпоративная политика безопасности запрещает публикацию на внешнем периметре ряда сервисов — например, сервисов управления (RDP, Telnet), СУБД или высокорисковых системных сервисов, таких как SMB или LDAP. Пользователи BI.Zone EASM теперь могут внести запрещенные к публикации сервисы в особый список. При обнаружении такого сервиса на периметре пользователь немедленно будет об этом оповещен и сможет принять необходимые меры для устранения рисков.

На дашбордах пользователю постоянно доступна информация об общем уровне риска для его организации, а также о важнейших находках — наиболее критичных уязвимостях с учетом данных BI.Zone Threat Intelligence. Кроме того, пользователю доступна расширенная аналитика по дополнительным зонам экспозиции — DNS, почтовым сервисам и TLS-контуру.

Ранее BI.Zone сообщала о добавлении в BI.Zone CPT метрики EPSS (Exploit Prediction Scoring System) для приоритизации уязвимостей. Эта возможность сохранена в рамках новой платформы BI.Zone EASM. EPSS дополняет классическую метрику CVSS (Common Vulnerability Scoring System) и показывает, насколько высока вероятность того, что атакующие будут эксплуатировать уязвимость в течение ближайших 30 дней.