Cloud.ru представил первое в России решение для работы с ИИ-агентами Agent Space

Cloud.ru объявил о запуске Agent Space — мобильного и десктоп-приложения для работы с ИИ-агентами. Теперь пользователь сможет отдавать любые команды ИИ-агентам и задавать вопросы о статусе выполнения задач в режиме чата. Решение доступно в режиме публичного доступа. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Пользователь может работать с агентами, созданными через сервис Evolution AI Agents. В каталоге уже представлены «Агент рекрутер», «Агент Python-разработчик», «Агент для работы с контрагентами». С их помощью можно автоматизировать уже более 20 бизнес-сценариев: аналитику, дизайн, HR-задачи. Также Cloud.ru планирует выпустить enterprise-версию приложения, которая позволит подключить собственных ИИ-агентов и развернуть решение локально.

Agent Space работает на базе протокола A2A (Agent-to-Agent), программа не генерирует ответы сама по себе, она отправляет запросы и получает ответы от запущенных ИИ-агентов. Например, через чат с ИИ-агентом для мониторинга инфраструктуры можно узнать, были ли зафиксированы ошибки, подозрительные запросы к IP, аномалии по трафику. В чате с ИИ-агентом для автоматизации продаж на маркетплейсе можно проанализировать историю покупок или узнать остаток товара на складе.

В приложении реализованы кастомные механизмы авторизации на уровне самих агентов, а также возможность гибко настраивать их права доступа, что гарантирует безопасное взаимодействие с сервисом и исключает несанкционированное удаление данных.

«Сейчас доступны готовые решения с ИИ-агентами вроде Manus, ChatGPT, QwenChat, DeepSeek Chat. У них есть один очевидный плюс — удобство пользования. Наше решение позволяет совместить удобство пользования и при этом кастомизировать агентов. Аналогичных решений на рынке просто нет, мы первыми создали единый простой интерфейс для работы со сложными ИИ-агентами. При этом Agent Space могут использовать специалисты без глубоких технических навыков, при этом он полностью безопасен», — сказал руководитель продукта AI Factory Артемий Мазаев.

Agent Space интегрирован в цифровую среду AI Factory, которая объединяет инструменты Cloud.ru для создания собственных ИИ-решений и их внедрения в бизнес-процессы и продукты. Помимо сервиса для создания ИИ-агентов Evolution AI Agents, в среду входит каталог больших языковых моделей Evolution Foundation Models, сервис для обогащения языковой модели собственными данными — Managed RAG и другие.

