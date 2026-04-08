Торговая сеть «О’кей» с помощью решений «Корус Консалтинг» запустила продажи на Wildberries

ГК «Корус Консалтинг» и «О’кей» создали универсальное ИТ-решение для работы с маркетплейсами на базе существующей ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Ритейлер получил основу для централизованного управления ассортиментом, ценообразованием и запасами на различных онлайн-площадках. Проект стал важным шагом в развитии каналов сбыта торговой сети. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«О’кей» — российская розничная сеть, которая специализируется на продуктах питания. У ритейлера уже был точечный опыт торговли на маркетплейсах — эксперимент показал значительный потенциал канала продаж. Однако дальнейшее развитие этого направления потребовало автоматизации рутинных операций и создания централизованного механизма управления бизнес-процессами.

Партнером проекта выступила ГК «Корус Консалтинг», которая внедрила, поддерживает и развивает ERP-решение «О’кей» на протяжении 20 лет. Сейчас конфигурация Microsoft Dynamics AX 2012 является ядром ИТ-ландшафта торговой сети — обеспечивает менеджмент актуальной информацией и поддерживает развитие бизнеса. Для запуска продаж на Wildberries эксперты ИТ-компании интегрировали учетную систему с маркетплейсом, создав единое рабочее место для управления сбытом.

Обмен данными идет через корпоративное интеграционное решение — именно оно формирует финальное сообщение. В дальнейшем это позволит оперативно адаптироваться под новые требования маркетплейса без масштабных доработок ERP-системы. С точки зрения архитектуры ИТ-решения специалисты предусмотрели возможность тиражирования подхода на другие ecommerce-площадки.

«О’кей» начал работать на Wildberries с ограниченным набором товарных номенклатур. Поэтапный запуск бизнес-направления — это стратегическое решение, которое позволит ритейлеру выстроить оптимальную модель сбыта с учетом особенностей оффлайн- и онлайн-каналов, а также масштабировать продажи на маркетплейсах с минимальными рисками.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
«В проекте для нас было крайне важно получить не просто набор настроек, а единый инструмент управления новым каналом продаж. Эксперты “Корус Консалтинг” глубоко погружены в специфику ритейла и успешно встроили интеграцию с маркетплейсом в операционную модель компании. Нам не пришлось перестраивать окружающие бизнес-процессы, в том числе связанные с маркировкой», — сказал Дмитрий Ивашкин, руководитель проектного офиса «О’кей».

«При проектировании ИТ-решения мы стремились к гибкости, масштабируемости и устойчивости. Особое внимание мы уделили проработке бизнес-логики формирования ассортиментной матрицы в ERP-системе, чтобы настроить процесс актуализации каталога магазина на маркетплейсе», — сказала Анастасия Медведева, руководитель проектов департамента Microsoft ERP ГК «Корус Консалтинг».

Другие материалы рубрики

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Wildberries ударилась в такси и грузоперевозки. Для этого оптом куплены три гигантские компании

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ. Из-за него будут проблемы у смартфонов, ноутбуков и ТВ

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/